Сподіваюся, що Саакашвілі не створюватиме у Польщі «еміграційний уряд» – польський аналітик

Варшава – Прибуття колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до Польщі для польських оглядачів та експертів стало несподіванкою. Вони надіються, що перебування цього політика у Варшаві не поглибить кризи в польсько-українських стосунках. Натомість політики та офіційні установи справу реадмісії Сааакашвілі з України на польську територію поки що не коментували.

Прикордонна служба Польщі – єдина польська державна служба, яка оприлюднила заяву з приводу реадмісії Міхеїла Саакашвілі. Ця установа твердить, що вона взяла до уваги факт громадянства дружини Саакашвілі, яка є громадянкою держави-члена Європейського союзу. У заяві прикордонної служби зазначено, що підставою для такого рішення було звернення про реадмісію, подане Державною міграційною службою України, тому запит української сторони у Польщі розглянули позитивно.

На варшавському летовищі Шопена прибульця з України зустріла депутат польського Сейму Малґожата Ґосєвська, політик із правлячої в країні партії «Право і справедливість». Саме вона супроводжувала Саакашвілі під час його минулорічних зустрічей із польськими державними діячами. Щойно вийшовши з летовища Саакашвілі дав коротке інтерв’ю радіо RMF FM, в якому зазначив, що любить Польщу, проте його «битва – в Україні й Грузії».

Польські ЗМІ про видворення Саакашвілі з України

Попри те, що поява Саакашвілі у Варшаві для поляків стала несподіванкою, провідні ЗМІ досить оперативно відгукнулися на цю новину. Повідомлення про прибуття відомого політики до столиці Польщі на новинних інтернет-сайтах почали з’являтися відразу після приземлення літака на польській землі. Заголовки деяких із них досить промовисті, іноді іронічні. Наприклад: «Україна: видворений Міхеїл Саакашвілі повернувся до Польщі», «Чому Саакашвілі відправили до Польщі?», «Українці відправили Саакашвілі. Приземлився у Польщі».

На факт прибуття Саакашвілі до Польщі жваво відгукнулися соціальні мережі, причому ця реакція доволі різна. На інтернет-форумах можна прочитати слова солідарності з Саакашвілі, але не бракує й критичних слів на його адресу, а також жартів і мемів.

Даріуш Матерняк, головний редактор Польсько-українського порталу polukr.net, каже, що більшість поляків байдужа до перебування Саакашвілі на території Польщі. За його словами, на це вказує той факт, що приліт політика до Варшави – далеко не головна новина у польських ЗМІ. Проте він побоюється, що опозиційна щодо української влади діяльність Саакашвілі з території Польщі може ускладнювати й без того напружені польсько-українські стосунки.

Я сподіваюся, що він не використовуватиме факту свого перебування на території Польщі для того, щоб створювати тут якийсь центр своєї партії

«Я сподіваюся, що він не використовуватиме факту свого перебування на території Польщі для того, щоб створювати тут якийсь центр своєї партії, тобто не творитиме чогось на кшталт еміграційного уряду. Польсько-українські стосунки на даний момент настільки складні, що не бажано, аби тут виник якийсь черговий фактор їхнього погiршення», – зазначив Матерняк.

Аналітик нагадує, що у Польщі частина провладних політиків позитивно сприймає Саакашвілі з огляду на його дружбу з покійним Лехом Качинським.

Сподіваюся, що добрі стосунки з Качинським не змусять польську сторону до того, аби сприяти якійсь його діяльності на шкоду Україні

Водночас Матерняк застерігає: «Сподіваюся, що ці добрі стосунки з Лехом Качинським не змусять польську сторону до того, аби сприяти якійсь його діяльності на шкоду Україні, чи спричинити якесь сум’яття між двома державами, бо між нами й без того достатньо проблем і якась партизанщина нам зовсім не потрібна».

За словами Матерняка, польські оглядачі припускають, що невдовзі Саакашвілі знову спробує потрапити в Україну.