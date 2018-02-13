Реноме України після вигнання Саакашвілі лише погіршилося – Доній

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Доній, народний депутат попередніх скликань, громадський діяч; Григорій Шверк, народний депутат України (БПП); Володимир Цибулько, політолог; Олег Слободян, речник Держприкордонслужби.

Видворений чи, так би мовити, реадмісований з України екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не проситиме політичного притулку в Польщі. Він також виключив свою екстрадицію до Грузії.

Напередодні співробітники Державної прикордонної служби України спільно з іншими силовиками затримали Саакашвілі в Києві і відправили до Польщі. Саме з Польщі Саакашвілі потрапив в Україну восени минулого року внаслідок прориву кордону разом із його прихильниками, не пройшовши паспортного прикордонного контролю.

На прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко його боїться, тому й зробив все можливе аби екс-президент Грузії не зміг перебувати в Україні.

​(Повна версія програми)

Олександр Лащенко: Пане Цибулько, справді, чинна влада в Україні боїться Міхеїла Саакашвілі? Що показують ці події навколо колишнього президента Грузії?

Боятися можна опонента, в якого є розгалужена партійна структура і президентський рейтинг 15%. З 1%, із непопаданням в національний менталітет, з істеричною поведінкою навряд чи

​Володимир Цибулько: Боятися можна опонента, в якого є розгалужена партійна структура і особистий, умовно кажучи, президентський рейтинг 15%. А людина з 1%, із непопаданням в національний менталітет, з істеричною, соціопатичною поведінкою навряд чи може бути реальним опонентом у нинішньої влади.

Політичний проект Саакашвілі – один із багатьох, він не є головним опонентом президента. Як не тягнув би на себе ковдру, але він і його політсила не мають ніякої перспективи, принаймні на сьогодні.

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Саакашвілі виступає свідком у справі проти Януковича, є по ньому в Україні кілька кримінальних справ, починаючи з адміністративної про незаконний перетин кордону, закінчуючи іншими, наприклад, на Костельній всі ці події.

Коли громадянства позбавили Саакашвілі, у списку було восьмеро людей. І ніхто з них не водить мітинги по вулицях

Якби тут були лише інтереси слідства, все було б скоординовано, то в інтересах слідства – залишити Саакашвілі в Україні і трамбувати, м’яко кажучи, до винесення вироку.

Коли Україну весь час тикають мордою за реадмісію, що з території України постійно потрапляють в Європу громадяни інших країн, то Україна так само має Європі показати, що з території Європи є. Україна видворяє багато.

Коли громадянства позбавили Саакашвілі, у списку, крім нього, було восьмеро людей. І ніхто з них не водить мітинги по вулицях.

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– Пане Доній, як ви вважаєте, Петро Порошенко боїться Міхеїла Саакашвілі як опозиціонера в Україні?

В 1960–1970-х брало участь в усіх дисидентських процесах всього 930 чоловік (серед 50-мільйонної нації!), тим не менше, радянська влада страшенно боялася. Почалося викидання за кордон

​Олександр Доній: Цілі Петра Порошенка незмінні. Це максимальне перебування при владі і максимальне використання влади з метою особистого збагачення. Відповідно всі, хто критикує Порошенка, є його персональними ворогами. Щодо того, чи може бути людина з 1% ворогом і небезпекою, то нагадаю, що в СРСР дисиденти не мали і 1%, тобто їх було всього кілька десятків чоловік, потім кілька сотень, видавництво «Смолоскип» порахувало, що в 1960–1970-х брало участь в усіх дисидентських процесах всього 930 чоловік (за два десятиліття серед 50-мільйонної нації!), тим не менше, радянська влада страшенно боялася цих людей. Саме тоді почалося викидання за кордон.

​В українській Конституції чітко записано: громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Порошенко обійшов і цю статтю Конституції. Коли Саакашвілі співпрацював з нинішньою владою, то були відкриті всі двері. Як тільки почав критикувати владу, почав говорити, що вона займається пограбуванням населення, крадійством, відразу забрали в незаконний спосіб громадянство – буцімто знайшлися помилки в оформленні документів.

Дії були узгоджені між всіма силовими структурами. Захоплення відбувалося цілеспрямовано, у спосіб принизливий – з хапанням за волосся

Влада по-різному намагалася боротися з Саакашвілі. Які тільки не робили йому закиди, зокрема і закид в держзраді. Тепер людині, яку хотіли засудити, закидів у державній зраді немає. Вирішили просто вигнати з території країни.

Всі дії були узгоджені між всіма силовими структурами. Не лише по його захопленню. Захоплення відбувалося цілеспрямовано, до речі, у спосіб принизливий – з хапанням за волосся.

Рішення приймаються не в прокуратурах, не прикордонниками, а на Банковій. Особистих ворогів Порошенка будуть нищити у різний спосіб

Ми живемо у президентській державі, де Порошенко перетягнув на себе не лише конституційні, а й неконституційні повноваження, безпосередньо узгоджуються всі дії по головних мас-медіа, по фінансових ресурсах і по політичних опонентах, рішення приймаються не в прокуратурах, не прикордонниками, а безпосередньо на вулиці Банковій. У нас все більше і більше авторитарна влада. Особистих ворогів Порошенка будуть нищити у різний спосіб.

Янукович був дурний, лінивий, не доходив у багатьох ділянках до таких цинічних дій, як Порошенко. Далі буде гірше

Багато що стало гірше. Янукович був дурний, лінивий, не доходив у дуже багатьох ділянках до таких цинічних дій, як Порошенко. Далі буде гірше... Щодо зменшення впливу олігархів, то у нас справді залишився один олігарх – це Петро Порошенко, решта йому підпорядковані. Це аналог з Росією. Я думаю, що як і до Саакашвілі, до інших опонентів режиму буде дуже сильний тиск щодо реакції Заходу. У цьому плані реноме України після репресій Порошенка лише погіршилося.

– Пане Слободян, народний депутат Ігор Луценко стверджує, що, мовляв, літак, яким перекинули Саакашвілі до Польщі, нібито належав офшорній компанії, пов’язаній з президентом України. Володимир Горковенко, співробітник адміністрації глави держави, у «Фейсбук» категорично це спростував, назвав дані Луценка фейком. Яким же ж літаком видворяли Саакашвілі до Польщі? Як відбувалася ця процедура?

Ми супроводжували Саакашвілі до аеропорту. Уточняти аспекти, пов’язані з перельотами – не входить до нашої компетенції

​Олег Слободян: Держприкордонслужба не займається організацією авіаційних перевезень. Ми дійсно супроводжували Міхеїла Саакашвілі до аеропорту. Але повноважень, щоб займатися цим питанням, уточняти якісь аспекти, пов’язані з перельотами – це не входить до нашої компетенції.

Щодо затримання – участь брали співробітники Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби і Нацполіції. Ми допомогли міграційній службі виконати їхнє рішення про повернення Саакашвілі до країни, звідки він прибув свого часу незаконно.

​– Пане Шверк, сага з Саакашвілі тягнеться в Україні вже не один місяць. Імідж України після подій, які відбуваються і, мабуть, ще відбудуться, як оціните?

Коли Саакашвілі став керівником Одеської ОДА, це була помилка з усіх боків. Керівник області – це великий сантехнік. Я не уявляю Міхеїла Ніколозовича сантехніком будь-якого масштабу

​Григорій Шверк: Це велика суцільна проблема, яка коїться з усіх боків. Від цього не виграє ніхто: ні Саакашвілі, ні українська влада, ні Україна як така. Проблема почалася з того, коли Саакашвілі став керівником Одеської ОДА. Це була суцільна помилка з усіх боків, які ухвалювали це рішення. Політик європейського масштабу і посада керівника Одеської області – це дуже суперечливі речі. Керівник області – це великий сантехнік. Я не уявляю собі Міхеїла Ніколозовича сантехніком будь-якого масштабу.

Реадмісія – не депортація в Грузію. Саакашвілі опиниться в європейській країні – не треба у наметі ночувати, по дахах стрибати

Очікування, які мали обидві сторони, від цього рішення не здійснилися. Не є Саакашвілі сьогодні політиком в Україні такого масштабу, що має загрожувати владі.

Реадмісія – це не депортація в Грузію. По-друге, Саакашвілі опиниться в нормальній європейській країні, буде відчувати себе як нормальна європейська людина – не треба у наметі ночувати, не треба по дахах стрибати. Це не найгірша ситуація з таких, яка могла би бути.