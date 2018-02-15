​Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі – «Схеми»

Державна міграційна служба не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі. Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

«ДМС не здійснювала транспортування Міхеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня», – заявили в Міграційній службі.

Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили «Схемам», що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Міхеїла Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

Як з’ясували раніше журналісти програми «Схеми», Саакашвілі був вивезений з Києва до Варшави 12 лютого на приватному літаку Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW. Він має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. В Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

«Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», – підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story. Її представники відмовились відповісти на запитання, хто оплатив цей переліт. Водночас у компанії надали інформацію щодо того, скільки коштує переліт на такому літаку у напрямку Київ-Варшава, – 8 тисяч євро, або майже чверть мільйона гривень.

Не надали даних щодо організації перельоту політика і в київській компанії Sky Handling, яка в Україні відповідала за технічну частину.

«Інформація про замовника польотів або пасажирів та їхні фінансові взаємовідносини з організаторами та виконавцями рейсу не є такою, яка може бути відома сервісній компанії», – йдеться у відповіді.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство».

За словами координатора проекту «Без кордонів» Максима Буткевича, саме Державна міграційна служба та Адміністрація Державної прикордонної служби України є компетентними органами, які відповідають за реалізацію міжнародних угод про реадмісію. Це передбачає спеціальна «Інструкція про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами міжнародних угод про про реадмісію осіб», затверджена міністром внутрішніх справ.

«У першій частині четверта стаття визначає, що це і є два центральні компетентні органи, які втілюють Угоду про реадмісію та за неї відповідають», – пояснює Буткевич.