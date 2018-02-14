Радіо Свобода Daily: VIP-депортація Саакашвілі коштувала 12 тисяч євро?

Реадмісія Саакашвілі. Реакції

Видворений чи, так би мовити, реадмісований з України екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не проситиме політичного притулку в Польщі. Він також виключив свою екстрадицію до Грузії. На прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив що хоче постати перед «справедливим українським судом», буде співпрацювати з європейськими та американськими політиками, щоб створити «український список Магнітського», а ще пообіцяв «ламати шиї» Порошенку й Луценку.

Крім цього, він анонсував «велику акцію об'єднаної української опозиції» 18 лютого.

«Людину, яка перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням в державній зраді, фактично відпускають на свободу. Що зайвий раз підкреслює той факт, що, швидше за все, ці обвинувачення в державній зраді були абсолютно надуманими» – так на подію відреагував політичний експерт громадської організації «Слово і діло» Валентин Гладких. Більше реакцій українських політиків на видворення Саакашвілі знайдете тут. Крім того, відстежуємо грузинську і польську реакції.

Хто замовляв політ?

У справі реадмісії Саакашвілі багато ЗМІ звернули увагу на те, що політик перетнув українсько-польський повітряний кордон на борту чартерного літака Beechcraft Premier I. Між тим ані прикордонники, ані Державна міграційна служба, ані правоохоронні органи не змогли пояснити, чому Саакашвілі видворяли чартерним рейсом і хто за нього заплатив. Наш кореспондент зателефонував у декілька компаній як звичайний клієнт і поцікавився, скільки коштуватиме 750-кілометровий переліт з Києва до Польщі. Виявилось, що від 10 до 12 тисяч євро.

Кілька новин далі.

НАБУ повідомило, що Одеському міському голові Геннадію Труханову і трьом чиновникам повідомили про підозру, 3 людей затримали

Петро Димінський, якого у грудні минулого року в Україні оголосили в розшук, зараз перебуває в Туреччині і навіть зустрівся там із футбольною командою.

А у ГПУ повідомили, що Янукович, Арбузов та Курченко домовилися дискредитувати розслідування «у справах щодо UMH-холдингу, «бурових вишок», спецконфіскації» через підконтрольні ЗМІ.

Миротворці ООН для Донбасу

Організація Об’єднаних Націй має розглянути застосування контингенту у 20 000 військовослужбовців із країн, які не є членами НАТО, і 4 000 поліцейських для того, щоб допомогти врегулювати кризу в Україні, мовиться в новому звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня, повідомляє агентство Reuters. Звіт, складений колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фоґом Расмуссеном, який тепер є радником президента України Петра Порошенка, буде презентовано високопосадовцям, включаючи спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Детальніше про те, що пропонується, за лінком.

Олімпіада наразі без нагород

Жодного фіналу. Четвертий день офіційних змагань на XXІІІ зимових Олімпійських іграх Україна завершила невтішно. Спортсмени не змогли пробитися до жодного фіналу в п'яти дисциплінах. Невтішні кваліфікації, перший допінг та спортивна ротація – у Щоденнику Олімпіади Радіо Свобода традиційно підбиває підсумки подій у Пхьончхані.

Photo Gallery: Фоторепортаж: Четвертий день зимової Олімпіади

Емма Андієвська про Україну

Далі про непересічну людину – письменницю, художницю з Мюнхена, уродженку Донецька Емму Андієвську, яку цьогоріч удостоїли Шевченківської премії у літературній галузі. Вона – автор понад 40 збірок поезій, казок, романів, намалювала понад 17 тисяч картин. Попри те, що із 12 років проживає за кордоном, вважає себе українкою і пише лише українською.

Емма Андієвська народилась 19 березня 1931 року в Сталіно (Донецьк). У 1943 році енкаведисти вбили її батька – відомого хіміка-винахідника, і вона, тоді 12-річна дівчинка, разом із мамою втекла на Захід. У 1957 році закінчила Український вільний університет. Впродовж 1959–1995 років Емма Андієвська працювала на Радіо Свобода. Нині вона в інтерв’ю нашій кореспондентці розповіла про те, як залишилась українкою на чужині, як творить українською мовою і взагалі, що для неї означає Україна.

Лабораторія XXI століття

І на завершення трохи про невтомну роботу вчених, які все частіше повідомляють про революційні прориви в галузі медицини та науки. Цього разу західним науковцям вдалося зробити ще один важливий крок на шляху до перемоги над безпліддям: вони змогли виростити яйцеклітину поза людським тілом. Тим часом у Китаї дітям виростили та трансплантували нові вуха. А в Британії вчені виростили ниркову тканину всередині живого організму. Вражає, чи не так? Тому успіхами лабораторії XXI століття сьогодні ми і завершуємо цей огляд.

Вірте у прогрес і будьте його рушіями!

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