Лідер «Руху нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дав інтерв'ю проекту «Настоящее время» у Варшаві, куди його напередодні видворили із України. 12 лютого Саакашвілі був затриманий у центрі Києва. Після цього Держприкордонслужба України повідомила, що його повернули до країни, звідки він «прибув із порушенням українського законодавства». Тоді ж від соратників опозиціонера стало відомо, що його видворили до Польщі, звідки він, не проходячи прикордонного паспортного контролю, прибув до України у вересні 2017 року. Тоді його прихильники просто «внесли» до України, здійснивши прорив кордону.