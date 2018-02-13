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13 Лютий 2018, Київ 21:23
Зимові Олімпійські ігри 2018

Фоторепортаж: Четвертий день зимової Олімпіади

13 лютого 2018 року

Дисципліни: гірські лижі, біатлон, біг на лижах, сноуборд, керлінг, хокей та стрибки на лижах.
Скелетон: українець Владислав Гераскевич під час тренувань в олімпійському центрі&nbsp;
1 Скелетон: українець Владислав Гераскевич під час тренувань в олімпійському центрі 
Керлінг: Росіянка Анастасія Бризгалова вигукує поради під час змішаних змагань з керлінгу за бронзову медаль.&nbsp;
2 Керлінг: Росіянка Анастасія Бризгалова вигукує поради під час змішаних змагань з керлінгу за бронзову медаль. 
Біг на лижах: шведка Стіна Нільсон (у центрі) та росіянка Юлія Бєлорукова (праворуч) змагаються під час жіночого індивідуального спринту у класичному фіналі в лижному центрі &laquo;Альпенсія&raquo; в Пхьончхані. Нільсон здобула золоту медаль, Бєлорукова&nbsp;&ndash; бронзову.&nbsp; &nbsp;
3 Біг на лижах: шведка Стіна Нільсон (у центрі) та росіянка Юлія Бєлорукова (праворуч) змагаються під час жіночого індивідуального спринту у класичному фіналі в лижному центрі «Альпенсія» в Пхьончхані. Нільсон здобула золоту медаль, Бєлорукова – бронзову. 
 
Сноубордінг: Хлоя Кім зі Сполучених Штатів стрибає під час жіночого фіналу у Фенікс-парку в Пхьончхані. Кім виборола золото
4 Сноубордінг: Хлоя Кім зі Сполучених Штатів стрибає під час жіночого фіналу у Фенікс-парку в Пхьончхані. Кім виборола золото
Катання на ковзанах: нідерландець Кьєлд Нейс (ліворуч) та японець Такуро Ода змагаються під час чоловічих змагань на дистанції 1500 метрів. Нейс отримав золоту медаль
5 Катання на ковзанах: нідерландець Кьєлд Нейс (ліворуч) та японець Такуро Ода змагаються під час чоловічих змагань на дистанції 1500 метрів. Нейс отримав золоту медаль
Вболівальниці з Північної Кореї відвідують пляж поблизу олімпійського містечка
6 Вболівальниці з Північної Кореї відвідують пляж поблизу олімпійського містечка
Гірські лижі: виступ Марселя Гіршера з Австрії під час чоловічих комбінованих змагань. Він виборов золото
7 Гірські лижі: виступ Марселя Гіршера з Австрії під час чоловічих комбінованих змагань. Він виборов золото
Скелетон: Крістофер Ґротеер із Німеччини врізався в стіну з піни під час підготовки до чоловічих змагань
8 Скелетон: Крістофер Ґротеер із Німеччини врізався в стіну з піни під час підготовки до чоловічих змагань
Хокей: фінка Міннамарі Туомінен (праворуч) притисла до скла канадійку Джіліан Соньєр під час попереднього турніру з хокею між Канадою та Фінляндією
9 Хокей: фінка Міннамарі Туомінен (праворуч) притисла до скла канадійку Джіліан Соньєр під час попереднього турніру з хокею між Канадою та Фінляндією
Біг на лижах: норвежець Йоганнес Гесфлот Клебо (в центрі) святкує перемогу, перетнувши фінішну лінію, він виборов золото. Срібну позицію посів італієць Федеріко Пеллеґріно ліворуч позаду. А Олександр Большунов із Росії отримав третє місце у чоловічому фіналі класичного лижного бігу
10 Біг на лижах: норвежець Йоганнес Гесфлот Клебо (в центрі) святкує перемогу, перетнувши фінішну лінію, він виборов золото. Срібну позицію посів італієць Федеріко Пеллеґріно ліворуч позаду. А Олександр Большунов із Росії отримав третє місце у чоловічому фіналі класичного лижного бігу
Швидкісне катання&nbsp;на&nbsp;ковзанах: китайка Фан Кексін (ліворуч) та росіянка Софія Просвірнова змагаються у жіночих перегонах на дистанції 500 метрів у чвертьфіналі. Золото здобула італійка Аріанна Фонтана.&nbsp;
11 Швидкісне катання на ковзанах: китайка Фан Кексін (ліворуч) та росіянка Софія Просвірнова змагаються у жіночих перегонах на дистанції 500 метрів у чвертьфіналі. Золото здобула італійка Аріанна Фонтана. 
Сноубордінг: Ян Шеррер зі Швейцарії під час чоловічого відбіркового туру у Фенікс-парку&nbsp;
12 Сноубордінг: Ян Шеррер зі Швейцарії під час чоловічого відбіркового туру у Фенікс-парку 
Біатлон: шведка Анна Магнуссон цілиться із гвинтівки під час поривів вітру зі снігом під час офіційних жіночих тренувань
13 Біатлон: шведка Анна Магнуссон цілиться із гвинтівки під час поривів вітру зі снігом під
час офіційних жіночих тренувань
Біатлон: американка Емілі Драйсіґекр зігрівається під час тренування зі стрільби у лижному центрі &laquo;Альпенсія&raquo;
14 Біатлон: американка Емілі Драйсіґекр зігрівається під час тренування зі стрільби у лижному центрі «Альпенсія»
Біатлон: словак Ярослав Соукуп під час офіційних чоловічих тренувань
15 Біатлон: словак Ярослав Соукуп під час офіційних чоловічих тренувань

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