Фоторепортаж: Четвертий день зимової Олімпіади

3 Біг на лижах: шведка Стіна Нільсон (у центрі) та росіянка Юлія Бєлорукова (праворуч) змагаються під час жіночого індивідуального спринту у класичному фіналі в лижному центрі «Альпенсія» в Пхьончхані. Нільсон здобула золоту медаль, Бєлорукова – бронзову.

