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13 Лютий 2018, Київ 21:23
Зимові Олімпійські ігри 2018
Фоторепортаж: Четвертий день зимової Олімпіади
13 Лютий 2018, 18:32
13 лютого 2018 року
Дисципліни: гірські лижі, біатлон, біг на лижах, сноуборд, керлінг, хокей та стрибки на лижах.
1
Скелетон: українець Владислав Гераскевич під час тренувань в олімпійському центрі
2
Керлінг: Росіянка Анастасія Бризгалова вигукує поради під час змішаних змагань з керлінгу за бронзову медаль.
3
Біг на лижах: шведка Стіна Нільсон (у центрі) та росіянка Юлія Бєлорукова (праворуч) змагаються під час жіночого індивідуального спринту у класичному фіналі в лижному центрі «Альпенсія» в Пхьончхані. Нільсон здобула золоту медаль, Бєлорукова – бронзову.
4
Сноубордінг: Хлоя Кім зі Сполучених Штатів стрибає під час жіночого фіналу у Фенікс-парку в Пхьончхані. Кім виборола золото
5
Катання на ковзанах: нідерландець Кьєлд Нейс (ліворуч) та японець Такуро Ода змагаються під час чоловічих змагань на дистанції 1500 метрів. Нейс отримав золоту медаль
6
Вболівальниці з Північної Кореї відвідують пляж поблизу олімпійського містечка
7
Гірські лижі: виступ Марселя Гіршера з Австрії під час чоловічих комбінованих змагань. Він виборов золото
8
Скелетон: Крістофер Ґротеер із Німеччини врізався в стіну з піни під час підготовки до чоловічих змагань
9
Хокей: фінка Міннамарі Туомінен (праворуч) притисла до скла канадійку Джіліан Соньєр під час попереднього турніру з хокею між Канадою та Фінляндією
10
Біг на лижах: норвежець Йоганнес Гесфлот Клебо (в центрі) святкує перемогу, перетнувши фінішну лінію, він виборов золото. Срібну позицію посів італієць Федеріко Пеллеґріно ліворуч позаду. А Олександр Большунов із Росії отримав третє місце у чоловічому фіналі класичного лижного бігу
11
Швидкісне катання на ковзанах: китайка Фан Кексін (ліворуч) та росіянка Софія Просвірнова змагаються у жіночих перегонах на дистанції 500 метрів у чвертьфіналі. Золото здобула італійка Аріанна Фонтана.
12
Сноубордінг: Ян Шеррер зі Швейцарії під час чоловічого відбіркового туру у Фенікс-парку
13
Біатлон: шведка Анна Магнуссон цілиться із гвинтівки під час поривів вітру зі снігом під
час офіційних жіночих тренувань
14
Біатлон: американка Емілі Драйсіґекр зігрівається під час тренування зі стрільби у лижному центрі «Альпенсія»
15
Біатлон: словак Ярослав Соукуп під час офіційних чоловічих тренувань
Пхьончхан 2018
9 – 25 лютого 2018
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