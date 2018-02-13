Щоденник Олімпіади: «Барселона» виграє у «Реала», роботи – у погоди

Поки що без нагород... У третій змагальний день Олімпіади українські спортсмени виступали в біатлоні та санному спорті. Проте жодна з дисциплін не принесла в кошик збірної України таких довгоочікуваних медалей. Українські біатлоністи знову припустилися промахів на вогневому рубежі, а санкарі – не приборкали трасу. Про чергові олімпійські залаштунки читайте в традиційному Щоденнику Олімпіади

Погода та гірськолижний спорт – 2:0 на користь вітру

Поки в Україні лише обіцяють похолодання, у Пхьончхані воно вже настало. І хоча температура повітря під час змагань коливається від – 9 до – 12, за відчуттями це майже – 20 по-українськи, зізнаються спортсмени. Тож на XXIII зимових Олімпійських іграх атлети змагаються не лише один із одним, переборюють свої страхи, але й намагаються підкорити стихію. Проте рахунок поки що на користь погоди. Удруге через сильний вітер перенесли змагання з гірськолижного спорту. Цього разу не пощастило Ользі Книш, яка представляє Україну в гігантському слаломі.

За словами генерального секретаря федерації лижного спорту Юлії Сипаренко, такі відміни через погоду – це не новина в житті спортсменів.

Коли відбуваються зміни, то усі в рівних умовах. Тому на перший план виходить, як кожен із спортсменів може адаптуватися до умов

«Гірськолижний спорт належить до тих видів, які проводяться на відкритому повітрі. Він дуже залежний від метеоумов. Такі переноси відбуваються на різних світових змаганнях, адже погода – це той фактор, на який людина не може вплинути. Спортсмени, звичайно, готуються до кожного старту, психологічно налаштовуються, і, здавалося б, такі зміни в розкладі можуть вплинути на результат. Але потрібно розуміти, коли відбуваються зміни, то вони стосуються всіх учасників. Усі в рівних умовах. Тому на перший план виходить, як, власне, кожен із спортсменів може підлаштуватися та адаптуватися до умов», – каже Юлія Сипаренко.

Чекаємо нагород у біатлоні

У біатлоні, на який покладають сподівання українські вболівальники, знову «синьо-жовта» збірна залишилась далеко за топ-20 кращих спортсменів, як у чоловічому, так і в жіночому забігах. У гонці переслідування Україна мала вболівати за сестер Семеренко та Анастасію Маркушину. Проте Валентина Семеренко на старт не вийшла. За словами тренерів, вона готується до індивідуальної гонки. Багаторазова чемпіонка світу з біатлону Оксана Хвостенко пояснює, таке рішення – це правильний стратегічний хід.

Всі розуміли, що Валя, починаючи гонку під таким номером, не зможе боротися за високі місця і навіть за топ-10

«Валя Семеренко мала стартувати з 46-го місця. Всі розуміли, що Валя, починаючи гонку під таким номером, не зможе боротися за високі місця і навіть за топ-10. Це було дуже важко виправити на дистанції, тим паче, враховуючи погодні умови. Розраховувати на фортуну теж було невигідно. Я думаю, що тренери її бережуть до наступних індивідуальних дисциплін. І я впевнена, що ми побачимо ще ту Валю, до якої звикли», – прокоментувала Оксана Хвостенко.

Віта Семеренко гонку переслідування завершила 18-ю. Олімпійська чемпіонка 2014 року подолала дистанцію за 32 хвилини 54,4 секунди, але чотири рази промахнулася. Дебютантка Олімпійських ігор у Пхьончхані Анастасія Меркушина стала 46-ю.

За словами Оксани Хвостенко, українські вболівальники вже настільки звикли до високих результатів жіночої збірної з біатлону, що не готові їй прощати жодного виступу без нагород. Високу планку спортсменки поставили на Олімпіаді в Сочі, такого ж рівня від них фанати вимагають і в Пхьончхані.

Організм взагалі тебе не слухає і ти нагадуєш робота, який замерз

«Віта дуже непогано долає дистанцію, але трохи не вистачає влучності – одного-двох пострілів, щоб бути на подіумі. Усі розуміють, що зараз дівчата виступають не на піку своєї форми. Сподіваюся, що в індивідуальних гонках вони себе покажуть. Ми звикли, що вони можуть стріляти «нулі». Але зверніть увагу, що навіть той самий Мартен Фуркад (один з лідерів світового біатлону – ред.) спочатку дуже невдало виступив у спринті. Бо три штрафних кола – для нього дуже поганий результат. Можливо, дійсно спортсмени потрапляли в якийсь порив вітру або це через мороз, бо я знаю, як важко бігти за таких умов. Організм взагалі тебе не слухає і ти нагадуєш робота, який замерз», – коментує Оксана Хвостенко.

За результатами гонки переслідування другу золоту нагороду на Олімпійських іграх у Пхьончхані здобула німкеня Лаура Дальмаєр. «Срібло» в гонці переслідування на рахунку спортсменки Анастасії Кузьміної зі Словаччини, а «бронза» – в Анаїс Бескон із Франції.

Дочекались: Фуркад все ж таки чемпіон

Після невдалого виступу на спринтерській гонці француз Мартен Фуркад реабілітувався перед своїми вболівальниками та взяв «золото» в гонці переслідування. Дистанцію 12,5 кілометра спортсмен подолав за 32 хвилини 51,7 секунди. І це вже третій олімпійський титул Фуркада за спортивну кар’єру. Срібну нагороду здобув швед Себастьян Самуельсон, а третім став німець Бенедікт Долль.

​А ось українські біатлоністи такими результатами похизуватися не можуть. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 34-м. Його результат – 36 хвилин 53,2 секунди та чотири промахи. Артем Прима посів 38-ме місце у турнірній таблиці, а Сергій Семенов завершив дистанцію 49-м.

​Санний спорт – дежавю?

Перша спроба – і знову помилка, і знову останнє місце. Тільки-но виступили представники України в санному спорті в одиночному виді серед чоловіків – з рекордом у розташуванні в турнірній таблиці та падінням у першій спробі. Так і жінки вирішили підтримати цю тенденцію.

За правилами змагань, спортсменки мають виконати 3 спроби. Після чого результат підсумовується й кращі 20 претендентів пробиваються до фіналу. Сьогодні українки виконали по 2 спроби. Олена Стецьків вже в першому заїзді втратила контроль над санями, як результат – останнє місце.

За словами учасниці І зимових Юнацьких Олімпійських Ігор Галини Куречко, ця помилка дуже дорого коштуватиме, адже потрапити до топ-20 Олені Стецків майже неможливо.

«Припустилася грубої помилки – пропустила вхід у вираж. На тренуваннях лід був м’якший, ніж є зараз. Дуже холодно було. Навіть коментатори під час змагань зазначили, що скрипить лід під полозом. Можливо, вона ще й перехвилювалась», – пояснює Куречко.

А Олена Шхумова після двох спроб – 19-та. І зараз вона в зоні фінальної частини. Але Галина Куречко попереджає, що радіти ще зарано. Потрібно дочекатися третього, найважливішого заїзду.

«Якщо брати досвід Олімпіади у Сочі в 2014 році, Олена Шхумова так само проїхала два заїзди вдало, а на третьому впала. Тому висновки можна робити лише завтра. Олімпійська програма цим і ускладнена, що зазвичай на змаганнях долають два заїзди, а тут чотири. Важко і фізично, і психологічно. Тим більше, що змагання тривають два дні. У психологічному сенсі було б менше проблем, якби чотири спроби змогли прокатити в один день», – каже Куречко.

Проте якщо в чоловічому одиночному виді 23-тє місце Антона Дукача – це рекорд для України, то серед жінок показники були набагато вищі.

«У 2002 році у Солт-Лейк-Сіті Лілія Лудан показувала шості місця. Якщо казати про Наталю Якушенко – це п’яте місце. Але ці спортсменки на той момент були набагато досвідченішими, на їх рахунку були вже шості Ігри. Шхумова та Стецків лише здобувають новий досвід», – каже Галина Куречко.

Німеччина – лідер, росіяни під «білим» прапором здобули три нагороди

Продовжує очолювати командний залік збірна Німеччини. На її рахунку 7 нагород: 4 «золота», 1 «срібло» та 2 «бронзи». На другому місці збірна Нідерландів. У її активі так само 7 медалей, проте вищого гатунку лише 3. Збірна США виривається у топ-3 з 6 нагородами, з яких 3 золоті. Російські спортсмени, які виступають під білим прапором, уже здобули три медалі – 1 срібну та 2 бронзові. Україна поки що без нагород.

Це цікаво: і знову роботи!

У Південній Кореї відбулись змагання SkiRobotChallenge на лижному курорті Хенсенг. Якщо на Олімпіаді змагання переносили через негоду, то роботам хурделиця не заважала. Усього взяло участь вісім команд. Головна мета – робот має пройти трасу на лижах, при цьому не зачепити жоден з прапорів, які розташовані на дистанції. Перемогу здобув робот TaekwonV, який подолав дистанцію за 18 секунд.

Футбольне ель-класико на олімпійський лад

Не лише зимовими видами спорту живе Пхьончхан. У вільний для спортсменів час, як Радіо Свобода вже повідомляло раніше, вони мають шанс трохи відпочити та пограти у PlayStation.

Так у соцмережах з’явились фото українця Владислава Гераскевича з підписом «Перший в історії момент, коли Бразилія програє Україні».

Сам скелетоніст розповідає, що пограти в приставку вдається дуже рідко, але завжди приємно перемагати, навіть не в своєму виді спорту.

«Була невеличка перерва між тренуваннями, тож зіграв з спортсменом із Бразилії у футбол. Такий собі матч «Барселона» – «Реал Мадрид». Матч завершився з рахунком 3:2 на мою користь. Усе ж таки іноді треба відпочивати мізками від заїздів. На відкритих майданчиках ми ще не вболівали, бо дуже холодно і хвилюємося за своє здоров’я. Але підтримували наших хлопців у санному виді спорту. До змагань не так багато вільного часу, тож намагаємося більше уваги приділяти підготовці до старту. Хотів побачити екстремальні види спорту – стрибки з трампліну, фристайл, наприклад, ще хокей. Це цікаво та емоційно», – розповідає Владислав.

За кого вболівати 13 лютого?

Сьогодні нарешті відбудуться змагання з гірськолижного спорту. Уже о 4:30 розпочався один з видів «комбінації» – швидкісний спуск. О 8:00 чекаємо виступ Івана Ковбаснюка в слаломі.

О 10:30 вболіваємо в лижних перегонах за Тетяну Антипенко, Марину Анцибор, Олексія Красовського та Андрія Орлика.

Останній шанс: за вихід до фінальної частини поборються представниці санного спорту Олена Стецків та Олена Шхумова о 12:30.

За новинами з Пхьончхану та Щоденниками Олімпіади стежте на сайті та сторінках Радіо Свобода в соцмережах.