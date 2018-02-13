Саакашвілі «відпустили на свободу» – Гладких

Реадмісія екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Польщі цілком законна, вважає громадський діяч Валентин Гладких. Однак він критикує цей крок, адже Саакашвілі був під слідством у зв’язку зі звинуваченням у державній зраді України. Натомість член політичної ради «Руху нових сил» Іван Лозовий переконаний, що влада порушила закон і обіцяє, що протестний рух, який очолював Саакашвілі, за його відсутності лише посилиться.

На прес-конференції у Варшаві екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що хоче постати перед «справедливим українським судом».

«По так званій справі державного перевороту і грошей Курченка я вимагаю справедливого українського суду. Якщо Луценко (генпрокурор України Юрій Луценко – ред.) не брехав, коли виступав у парламенті, а всі ми знаємо, що він брехав, коли казав, що я – небезпечний злочинець, то я маю відповісти перед українським судом. Але якщо я – злочинець, то чому я тут, чому мене зараз не судять? Як можна так нахабно ігнорувати правові норми?», – сказав Саакашвілі.

Він наголосив, що, перебуваючи в Києві, ходив на допити у «п’ятьох – шістьох справах». За словами лідера «Руху нових сил», він не був на допиті лише один раз, бо був у лікаря.

Хай не намагаються оголосити мене в розшук. Я не ховаюся і вимагаю допустити мене до слідчих дій, до судових засідань

«Хай не намагаються оголосити мене в розшук. Я – тут, не ховаюся і вимагаю від нього (генерального прокурора Юрія Луценка – ред.) допустити мене до слідчих дій, вимагаю від нього допустити мене до судових засідань. Я хочу, щоб мене допитували… Я з’являвся на всі допити, їх не було багато: у справі Майдану, по якихось так званих грузинських снайперах. Було п'ять – шість справ, у яких я проходив як свідок чи підозрюваний», – сказав Саакашвілі.

Він також заявив, що продовжить боротьбу з українською владою після видворення до Польщі і буде співпрацювати з європейськими та американськими політиками, щоб створити «український список Магнітського».

Політолог Володимир Цибулько вважає, що Україна Саакашвілі потрібна лише для того, щоб виплескувати енергію.

Порошенко пам’ятав більш адекватного Міхеїла Саакашвілі, ніж той, якому надав громадянство

«Порошенко, очевидно, пам'ятав більш адекватного Міхеїла Саакашвілі, ніж той, якому він надав громадянство. Саакашвілі програв все в Грузії, що можна, включно з місцевими виборами, і повертатись йому нікуди. Тому він вирішив винуватцем своєї поразки зробити Україну, а не свою партію і своїх партнерів політичних. Йому ж Україна – це майданчик, щоб десь виладновувати свою зайву енергію. Він по своїй природі – людина істерична, соціопат. І для цієї соціопатії потрібен майданчик для виходу цієї енергії», – переконаний політолог.

Шеф-редактор варшавського видання «Політіко Європа» Міхал Бронятовський розповів, що формальною підставою для реадмісії Саакашвілі до Польщі стало громадянство його дружини.

Офіційна причина, з якої Саакашвілі прийняли в Польщі – в нього дружина з громадянством Євросоюзу

«Сказала польська прикордонна служба, що до них звернулась українська служба, що хоче до Польщі надіслати людину, в якої дружина має громадянство Євросоюзу. До речі, пані Сандра Рулофс є громадянкою Нідерландів, тому офіційна причина, з якої Саакашвілі прийняли в Польщі – це те, що в нього дружина з громадянством Євросоюзу», – розповів Бронятовський.

Політолог та член політичної ради «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі Іван Лозовий переконаний, що повернення опозиціонера до Польщі було незаконним і порушує статтю 30 закону «Про статус іноземців і людей без громадянства».

Примусове видворення людини, яка не має громадянства або є іноземцем, вимагає рішення адміністративного суду

«Будь-яке примусове видворення людини, яка не має жодного громадянства або є іноземцем, з України вимагає рішення адміністративного суду. Це абсолютне чітке положення закону. Воно не дотримувалося під час видворення трьох грузинів-соратників Міхеїла Саакашвілі, не дотримувалося, коли грузинський журналіст із «Руставі-2» також примусово видворявся», – заявив Лозовий у студії «Ранкової Свободи».

Такі дії з боку влади, на думку політолога, спричинені тим, що Саакашвілі може становити загрозу для нинішнього статусу-кво в українському політичному середовищі.

Саакашвілі – дуже палкий політик, харизматичний

«Міхеїл Саакашвілі – це реальна загроза старій системі. Він дуже палкий політик, харизматичний, в нього у Facebook мільйон «лайків». Його боїться ця влада, вона знала, що мусить його позбутись... Я говорив із шістьма-вісьмома представниками різних провідних посольств, в тому числі міжнародних організацій. Проблема в тому, що це – взагалі внутрішньоукраїнське питання. Захід ніколи публічно не буде закликати до зміни влади», – каже Лозовий.

Політичний експерт громадської організації «Слово і діло» Валентин Гладких ділиться думкою, що кількість онлайн-прихильників не визначає переможця в політичній боротьбі.

Конкурують в політиці винятково рейтингами та голосами людей, це відбувається не на вулиці

«Конкурують в політиці винятково рейтингами та голосами людей, які готові віддати свою довіру тій чи іншій політичній силі, тому чи іншому політику. Причому зазвичай це відбувається не на вулиці під час маршів, ходи чи ще чогось, а винятково під час виборів», – зауважує Гладких.

Він зауважує, що Саакашвілі не мав повноцінних місцевих осередків своєї партії «Рух нових сил», що ускладнювало для нього повноцінну участь в політичному процесі.

«Відповідно до Конституції України, Саакашвілі все одно не міг іти ані в парламент, ані на президента України. І це дуже привабило до нього багатьох прихильників, які, на відміну від Саакашвілі, не мали шансів, жодного, потрапити в парламент більше через повну свою дискредитацію. Ми вже бачили багатьох із них раніше. Називати цих людей «новими силами» – ну це реально треба бути надто короткопам’ятним», – зауважує Гладких.

З іншого боку, він критикує рішення видворити Саакашвілі, оскільки той був під слідством.

Людину, яка перебуває під слідством за обвинуваченням в держзраді, відпускають на свободу

«Людину, яка перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням в державній зраді, фактично відпускають на свободу. Що зайвий раз підкреслює той факт, що, швидше за все, ці обвинувачення в державній зраді були абсолютно надуманими», – припускає громадський діяч.

Натомість видворення Саакашвілі до Польщі цілком відповідає Угоді про реадмісію між Україною та Євросоюзом, зазначає Гладких, адже міжнародні угоди мають пріоритет на національним законодавством.

Саакашвілі є величезним розчаруванням

«Саакашвілі є насправді величезним розчаруванням, тому що на нього покладалися величезні надії в Україні, а замість того, щоб займатись реальною роботою, він почав займатись невідомо чим. І я, звичайно, розумію тих людей, які категорично виступають проти нинішньої влади – є всі підстави для того, і я так само маю нахабність зараховувати себе до протестного електорату. Але бути протестним електоратом не означає обов’язково підтримувати Саакашвілі», – стверджує він.

Іван Лозовий обіцяє, що той протестний електорат, який Саакашвілі підтримує, не зупинятиме роботу зі його відсутності.

За його словами, наметове містечко під Верховною Радою протестувальники не будуть згортати, а, навпаки, посилюватимуть.

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