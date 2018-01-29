Як не заплутатися в судах щодо Саакашвілі: стислий довідник

Із початку 2018 року щотижня відбуваються судові засідання у справах колишнього президента Грузії, колишнього керівника Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Є три основних справи: кримінальна зі «сприяння спробі державного перевороту», справа про «додатковий захист» та справа про припинення українського громадянства. Суди наразі набрали чималий темп у призначенні до розгляду справ Саакашвілі.

Всі судові засідання щодо Міхеїла Саакашвілі вкрай схожі між собою за формою, але зовсім різні за змістом. Останнім часом в судах апеляційних та касаційних інстанцій надають для цього великі зали, в яких можуть вміститися всі охочі. Приміщення повністю заповнюють прихильники Саакашвілі.

Група підтримки у Міхеїла Саакашвілі гучна та запальна, тож в залі ще чимало правоохоронців. Коли судді ухвалюють рішення не на користь лідера партії «Рух нових сил» в залі, практично завжди, здіймаються гасла: «Ганьба» або «Імпічмент». Міхеїл Саакашвілі завжди знаходить спосіб виступити перед людьми із політичними промовами. І на кожному засіданні зал починає виконувати гімн України під час розгляду, наголошуючи на тому, що слухати гімн необхідно стоячи. Судді, відповідно, продовжити засідання не можуть і зазвичай йдуть на перерву.

Через таку схожість у засіданнях не важко переплутати їх один із одним. Тож Радіо Свобода наводить стислий опис кожної зі справ, пов’язаних із Саакашвілі.

«Державний переворот»: ГПУ проти Саакашвілі

Саакашвілі затримали 8 грудня. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». В пресі це звинувачення найчастіше звучить як «сприяння спробі здійснення державного перевороту», таким чином формулювали суть звинувачень представники правоохоронних структур.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Суд першої інстанції не задовольнив клопотання Генпрокуратури про домашній арешт Саакашвілі у вигляді запобіжного заходу, але Апеляційний суд Києва призначив йому нічний домашній арешт.

Адвокати заявляють, що очікують нового клопотання у цій справі від ГПУ про застосування або цілодобового домашнього арешту, або продовження існуючого.

А от коли почнеться розгляд справи по суті – невідомо, можливо, у травні чи пізніше, припускає захист Саакашвілі.

«Додатковий захист»: Саакашвілі проти Державної міграційної служби

Восени Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту, про який він просив через повторний запит Генпрокуратури Грузії до України щодо його екстрадиції.

Саакашвілі подав до суду на ДМС через це рішення і програв суд першої інстанції. 3 січня суд залишив в силі відмову ДМС у наданні Саакашвілі додаткового захисту.

Незабаром апеляцію на це рішення подала сама ж Державна міграційна служба із проханням внести в рішення одне речення. Адвокати Саакашвілі мали 30 днів на оскарження рішення і збирались це зробити пізніше. Своєю апеляцією ДМС змусила захист Саакашвілі подати свою скаргу одночасно із ДМС. Таким чином розгляд справи прискорюється.

Із останніх подій: відвід колегії суддів, про який просив захист Саакашвілі, не задовольнили. Колегія залишається тією самою, за інформацією адвоката Саакашвілі Павла Богомазова в коментарі Радіо Свобода.

Юристи переконані, що рішення Апеляційного адміністративного суду не на користь екс-президента Грузії може запустити механізм його екстрадиції.

Найближче засідання: 1 лютого мають перейти до розгляду апеляцій від обох сторін (рішення про їхнє об’єднання ще не було).

«Питання громадянства»: Саакашвілі проти Порошенка

Міхеїл Саакашвілі просить суд визнати незаконним і скасувати указ Порошенка про припинення його громадянства України.

29 січня відбуло перше засідання у цій справі. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного оголосив перерву в розгляді цього позову. До розгляду справи по суті ще не дійшли.

Перерву оголосили у зв’язку з клопотанням сторони захисту. Адвокати Саакашвілі заявили, що їм необхідний додатковий час для того, щоб отримати дані щодо автоматичного розподілу справ і для вивчення документів щодо складу суду.

Найближче засідання: 16 лютого.

Інші непублічні суди

В суді розглядають також низку справ про захист честі та ділової репутації за позовами до Саакашвілі від таких осіб: Аваков, Петренко, Насіров, Іванченко та ще низка осіб, зазначає адвокат Богомазов. Засідання проходять раз на два тижні по комусь одному з таких осіб, додає він.

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов намагається оскаржити надання Саакашвілі громадянства України у 2015 році, як повідомив Павло Богомазов.

Міхеїл Саакашвілі не має і грузинського громадянства, на його батьківщині його заочно засудили до трьох років ув’язнення і наразі вимагають від України реакції на прохання про екстрадицію.