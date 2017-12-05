Генпрокурор Луценко: Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні».

Луценко оприлюднив записи телефонних розмов ймовірно соратника Саакашвілі Северіона Денгадзе з представником Курченка, які домовлялися про співпрацю.

«У першу чергу, Саакашвілі з членами організованого злочинного угруповання Януковича, в першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі і наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Януковича-Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування і відновлення контролю над активами, які вони придали в свій час в Україні в кримінальний спосіб», – сказав генпрокурор.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Лідера «Руху нових сил» підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації й укритті їх злочинної діяльності, йому оголосили підозру. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика, вони почали споруджувати поруч барикади. Поліція застосовувала сльозогінний газ, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода. Рух вулицею Грушевського, Європейською площею й Хрещатиком частково перекритий поліцією.

Прихильники Саакашвілі називають його переслідування політичним. Останні заяви генпрокурора Саакашвілі і його команда поки що не коментували.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.