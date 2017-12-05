Протестувальники блокують автомобіль правоохоронців, в який посадили Саакашвілі

У вівторок вранці протестувальники під будинком у центрі Києва, з якого правоохоронці вивели екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, заблокували автомобіль, в якого посадили політика.

На місці події відбувається штовханина, кілька десятків людей утворили живий щит, на місці велика кількість силовиків. Інформації про потерпілих немає.

Раніше сьогодні співробітники Генеральної прокуратури України у супроводі СБУ провели у помешканні Саакашвілі слідчі дії, не вказавши у якому саме провадженні.

Очевидці і народні депутати повідомляли про те, що Міхеїл Саакашвілі і кількох осіб були помічені на даху будинку.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

В середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.