СБУ: Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій (трансляція)

Лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій і укритті їх злочинної діяльності, повідомляє Служба безпеки України.

За даними відомства, 5 грудня СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання у рамках відповідного кримінального провадження.

Правоохоронці, у присутності адвоката Саакашвілі, оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, додали в СБУ.

За повідомленням, планується його допит слідчими.

Стаття, інкримінована Саакашвілі, передбачає позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Після затримання правоохоронці посадили Саакашвілі в автомобіль, але виїхати з центру Києва, де живе політик, авто не змогло, його заблокували прихильники екс-президента Грузії.

Правоохоронці намагалися відтіснити активістів, але безрезультатно.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.