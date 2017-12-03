Саакашвілі закликає українців знову зібратися на акцію наступної неділі

Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликає українців зібратися наступної неділі, 10 грудня на Майдані Незалежності.

Виступаючи 3 грудня на мітингу на Європейській площі, Саакашвілі повідомив, що його «Рух нових сил» разом з іншими організаціями створюють комітети з імпічменту у всіх регіонах України і анонсував новий мітинг 10 грудня вже на Майдані Незалежності, якщо за тиждень не будуть виконані висунуті раніше до влади вимоги – ухвалення у парламенті закону про імпічмент президента, створення антикорупційного суду.

«Я не закликаю ставити намети. Але ми будемо стояти на Майдані. Може, трохи зрушимо наверх (до президентської адміністрації, – ред.) і не будемо допускати президента до робочого місця. Навіть якщо мене витиснуть з України, зберіться разом і витисніть цих чиновників з їхніх кабінетів», – закликав Міхеїл Саакашвілі.

29 листопада Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент Порошенко віддав розпорядження Генпрокуратурі і СБУ про його арешт найближчим часом, а 30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін перебування в країні позбавленого українського громадянства Саакашвілі ще на три місяці, до 1 березня 2018 року. Проте, лідер «РНС» не виключає, що в будь-який момент його можуть видворити з України в Грузію або в Польщу.

Після завершення 3 грудня акції так званого «народного імпічменту» президента України Петра Порошенка, яку влаштувала партія Саакашвілі «Рух нових сил» і ще деякі політичні організації, учасники розійшлися, поліція відновила рух транспорту.

Поліція Києва повідомляла, що в перебігу акції ситуація була спокійна і контрольована. Публічну безпеку і правопорядок на центральних вулицях Києва забезпечували 1 тисяча 200 правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії.

Поліція повідомила про 2 з половиною тисячі учасників акції.

Агентства і засоби інформації переважно повідомляли про три – п’ять тисяч учасників.

У «Русі нових сил» натомість стверджували, що в акції брали участь 20 тисяч осіб.