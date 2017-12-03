Третього грудня у Києві відбулася акція за так званий «народний імпічмент» президента України Петра Порошенка, яку влаштував «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Демонстранти з парку імені Шевченка перед Червоним корпусом Київського державного університету рушили до Хрещатика, щоб потім через майдан Незалежності і алею Героїв Небесної Сотні піднятися на Липки до будівлі адміністрації президента і потім знову спуститися на Європейську площу, де провести мітинг. Кількість учасників різні агентства оцінюють як від однієї до чотирьох тисяч, організатори і поліція ще не подавали своїх оцінок. Демонстранти вимагають ухвалити закон про імпічмент президента, а поки такого закону немає, хочуть 3 грудня оголосити «народний імпічмент», не пояснюючи, що це означає, чинному президентові Петрові Порошенку, якого вони, за своєю термінологією, називають «баригою».