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03 Грудень 2017, Київ 21:52
Відео

Акція за «народний імпічмент» президента Порошенка у Києві (відео)

Акція за «народний імпічмент» президента Порошенка у Києві (відео)
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Третього грудня у Києві відбулася акція за так званий «народний імпічмент» президента України Петра Порошенка, яку влаштував «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Демонстранти з парку імені Шевченка перед Червоним корпусом Київського державного університету рушили до Хрещатика, щоб потім через майдан Незалежності і алею Героїв Небесної Сотні піднятися на Липки до будівлі адміністрації президента і потім знову спуститися на Європейську площу, де провести мітинг. Кількість учасників різні агентства оцінюють як від однієї до чотирьох тисяч, організатори і поліція ще не подавали своїх оцінок. Демонстранти вимагають ухвалити закон про імпічмент президента, а поки такого закону немає, хочуть 3 грудня оголосити «народний імпічмент», не пояснюючи, що це означає, чинному президентові Петрові Порошенку, якого вони, за своєю термінологією, називають «баригою».

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