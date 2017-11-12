Кілька сотень активістів, прихильників лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі зібралися на Михайлівській площі у Києві з вимогою створення Антикорупційного суду й ухвалення закону про імпічмент президента України. Після коротких політичних промов учасники акції рушили центром Києва до площі Конституції біля Верховної Ради. Під час маршу зупинялися біля пам’ятника Героям Небесної сотні та Адміністрації президента. Між тим, на Банковій активісти виклали із свічок напис «Корупція вбиває».