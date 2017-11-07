Саакашвілі закликав до маршу центром Києва в неділю і до можливого «народного імпічменту» Порошенка

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі на мітингу своїх прихильників під будівлею Верховної Ради України в Києві закликав провести в центрі міста в неділю, 12 листопада, марш із черговими своїми вимогами – цього разу за ухвалення законів про антикорупційний суд і про імпічмент президента.

Якщо ж влада не виконає цих вимог, заявив Саакашвілі, то він пропонує з 3 грудня почати процес «народного імпічменту» президента України.

Що Саакашвілі мав на увазі під цими словами, він не уточнив.

Уранці на зібранні своїх прихильників Саакашвілі заявляв, що під вечір оголосить «план остаточної перемоги», чи то «план мирної реальної зміни влади на всіх рівнях».

За деякими оцінками, в акції брали участь близько тисячі осіб.

Міхеїл Саакашвілі тримає групу своїх прихильників під Верховною Радою ще з 19 жовтня, коли там через два дні після початку розійшлася масова багатотисячна акція з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду й ухвалення нового закону про парламентські вибори. Мітингувальники відмовляються перенести намети, встановлені на проїзній частині вулиці Грушевського, на площу перед Верховною Радою і продовжують блокувати вулицю.