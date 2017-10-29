На «загальнонаціональне віче» Саакашвілі під Верховною Радою зібралися кількасот осіб

У так званому «загальнонаціональному вічі», яке оголосив на 29 жовтня біля будівлі Верховної Ради України лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі, беруть участь кількасот осіб, повідомляють засоби інформації і поліція.

Зокрема, інтернет-видання «Українська правда» оцінило число учасників заходу як близько тисячі осіб, поліція Києва заявила про перебування біля будівлі парламенту близько 400 осіб, що є найбільше число за останній тиждень, агентство ж «Українські новини» пише про близько 250 учасників.

При цьому в поліції повідомили, що для того, щоб убезпечити учасників акції і на належному рівні підтримувати правопорядок, поліцейські і гвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу, і за порядком стежать близько 700 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Саакашвілі у своєму виступі заявив, що дає владі України час до 7 листопада, щоб виконати вимоги демонстрантів. При цьому він закликав присутніх розширити перелік вимог до влади.

«Ми не можемо тут стояти вічно. Нас має бути у сто разів більше, і ми маємо знайти інші мирні форми, ніж просто проживання в них під вікнами», – додав він.

Крім того, Саакашвілі заявив, що оскаржив у суді указ президента України про втрату громадянства, не подавши подробиць цього.

Частина учасників мітингу була з українськими прапорами, перевернутими догори ногами.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради України, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Зокрема, в акції брали участь «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демократичний альянс», «Національний корпус», Автомайдан, Центр протидії корупції, громадський рух «Чесно». У результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували.

19 жовтня більшість учасників акції після розгляду їхніх вимог у парламенті вирішила розійтися, натомість партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявила, що продовжує акцію біля Верховної Ради. Частина учасників акції залишилася біля парламенту в наметах, встановлених у тому числі на проїзній частині вулиці Грушевського, яка відтак тривалий час цілком закрита для руху. Мітингувальники відмовляються перенести намети з вулиці на площу перед Верховною Радою і продовжують блокувати вулицю.