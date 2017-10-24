Апеляційний суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону

Апеляційний суд Львівської області залишив чинним рішення суду про визнання колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів Саакашвілі і залишив без змін рішення Мостиського районного суду.

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску.

Міхеїл Саакашвілі тоді потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

22 вересня суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

Державна міграційна служба України сьогодні заявила, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі, він ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Водночас, за словами Саакашвілі, Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.