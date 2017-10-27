Українців вже дратує буйство популізму (огляд преси)

«Газета по-українськи» коментує результати останніх соціологічних досліджень, які засвідчили збільшення рейтингів у Петра Порошенка і зменшення симпатиків у опозиції. Видання стверджує, що вперше після парламентських виборів буйство популізму викликає у виборця відчуття відрази. Партії реальної дії починають повертати втрачені рубежі, а це свідчить про певне подорослішання суспільства. Проголосовані в Раді реформи на результат прагматичних політсил ще не вплинули. Газетярі припускають, що джерело зростання довіри до них – реформа місцевого самоврядування. Також на зміні політичних уподобань українців позначаються зовнішньополітичні фактори. Безвіз повертає віру у власну державу середньому класові. Поява ж у рейтингу Святослава Вакарчука – наслідок розчарування скептичних виборців у опозиційних кандидатах, переконує видання.

В цьому ж числі «Газета по-українськи» пише, що заява Юрія Луценка про можливість екстрадиції Міхеїла Саакашвілі, – це попередження, бо той є ключовою фігурою протестів. Одночасно цією заявою перевіряють суспільну думку і реакцію міжнародних партнерів. А вона, як переконує видання, буде не такою критичною, як раніше. Бо вихід з акції більшості опозиційних політиків і громадських активістів пов’язаний із порадами західних партнерів. Оскільки вони не підтримують протести під парламентом, стверджує газета.

«Боятися і мовчати кримські татари не готові» – у статті під таким заголовком експерт газети «День» наголошує, що Росія вперше після Чечні зіткнулася в Криму з моноетнічною нелояльністю. Тобто, цілий народ, за поодинокими винятками, стає нелояльним. І що з ним робити – незрозуміло. Неможливо, як у 1944-му, посадити людей у вагони і відвезти в Узбекистан. Репресії не допомагають. Домовитися не виходить. Тому російська репресивна система намагається намацати методи дії. Спочатку були кримінальні справи з величезними термінами, потім почалися адміністративні затримання, почали присуджувати більше штрафів. Які методи репресій будуть далі, експерти «Дня» не беруться прогнозувати, але переконані, що Кремль продовжуватиме шукати слабкі стороні нелояльного до нього народу.

Про ефективність зовнішньої політики в газеті «День» розповідає політик і дипломат Костянтин Грищенко. Він, зокрема, вважає проблемою те, що українські посли, які в країнах свого перебування здатні і прагнуть вирішувати принципові для держави питання, залишаються, по суті, наодинці – без чітких директив, без публічно-зрозумілої стратегії, без мінімально необхідного кадрового забезпечення, без зворотного зв’язку на їхні запити, без реальної мотивації та зрозумілої подальшої долі після завершення відрядження.

Вже звично о цій порі, на Україну насувається сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. За інформацією газети «Голос України», лише за тиждень недуга вклала в ліжка 140 тисяч осіб. У Міністерстві охорони здоров’я на цю навалу вірусів відреагували порадами на кшталт пересидіти хворобу вдома і не сприяти поширенню інфекції. Про те, чи зменшать подібні поради рівень захворюваності, аналізує парламентська газета.