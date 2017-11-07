Поліція посилює безпеку в урядовому кварталі через плановані протести

Поліція Києва повідомляє про посилення заходів безпеки у центрі столиці України у зв’язку із запланованими масовими акціями в урядовому кварталі.

«За порядком стежитимуть 2000 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. У залежності від оперативної ситуації кількість правоохоронців може змінюватися», – йдеться в повідомленні.

Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у гарантуванні правопорядку і безпеки.

Тим часом, біля будівлі Верховної Ради України зібралися декілька сотень протестувальників. Вони перебувають на площі Конституції, в Маріїнському парку і на вулиці Грушевського, де встановлені намети.

Останнім часом акцію протесту біля парламенту, що почалася 17 жовтня, продовжували кілька десятків активістів.

17 жовтня у мітингу з вимогою скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду й ухвалення нового закону про парламентські вибори взяли кілька тисяч людей. Зокрема, в акції брали участь «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демократичний альянс», «Національний корпус», Автомайдан, Центр протидії корупції, громадський рух «Чесно». У результаті сутичок під час акції тоді постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Правоохоронці нікого не затримували.

19 жовтня більшість учасників акції після розгляду їхніх вимог у парламенті вирішила розійтися, натомість партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявила, що продовжує акцію біля Верховної Ради. Частина учасників акції залишилася біля парламенту в наметах, встановлених у тому числі на проїжджій частині вулиці Грушевського, через що рух цією вулицею припинений. Мітингувальники відмовляються перенести намети з вулиці на площу перед Верховною Радою і продовжують блокувати вулицю.

29 жовтня у так званому «загальнонаціональному вічі», яке оголосив біля будівлі Верховної Ради України лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі, брали участь кількасот осіб. Саакашвілі у виступі заявив, що дає владі України час до 7 листопада, щоб виконати вимоги демонстрантів. При цьому він закликав присутніх розширити перелік вимог до влади.