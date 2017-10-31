Аваков наказав зняти сили МВС з охорони наметового містечка під Радою

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що розпорядився зняти охорону з периметра наметового містечка мітингувальників під Верховною Радою.

«Витрачати державні ресурси й охороняти далі цей мотлох під Радою – більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра «масового протесту в 30 осіб», – написав міністр у Facebook.

Станом на 30 жовтня кілька десятків активістів продовжували акцію протесту біля парламенту, що почалася два тижні тому, з вимогою скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду й ухвалення нового закону про парламентські вибори.

17 жовтня у мітингу взяли кілька тисяч людей. Зокрема, в акції брали участь «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демократичний альянс», «Національний корпус», Автомайдан, Центр протидії корупції, громадський рух «Чесно». У результаті сутичок під час акції тоді постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Правоохоронці нікого не затримували.

19 жовтня більшість учасників акції після розгляду їхніх вимог у парламенті вирішила розійтися, натомість партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявила, що продовжує акцію біля Верховної Ради. Частина учасників акції залишилася біля парламенту в наметах, встановлених у тому числі на проїжджій частині вулиці Грушевського, через що рух цією вулицею припинений. Мітингувальники відмовляються перенести намети з вулиці на площу перед Верховною Радою і продовжують блокувати вулицю.

29 жовтня у так званому «загальнонаціональному вічі», яке оголосив біля будівлі Верховної Ради України лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі, брали участь кількасот осіб. Саакашвілі у виступі заявив, що дає владі України час до 7 листопада, щоб виконати вимоги демонстрантів. При цьому він закликав присутніх розширити перелік вимог до влади.