У поліції повідомили про постраждалого правоохоронця і одного затриманого через штовханину біля Ради 

Через штовханину, яка сталася у неділю біля будівлі Верховної Ради України, постраждав один поліцейський, а чоловіка, який його травмував затримала поліція.

«Сьогодні близько 18:30 зі сторони вулиці Шовковичної невідомий спробував пронести намет на територію містечка мітингувальників та спровокував конфлікт із правоохоронцями. У результаті виникла штовханина, внаслідок якої співробітник Подільського управління поліції отримав черепно-мозкову травму. За попередньою інформацією, чоловік вдарив правоохоронця по голові, від чого він знепритомнів і впав на землю», – йдеться у повідомленні поліції Києва на сторінці у Facebook.

За даними поліції, чоловіка затримали для встановлення усіх обставин інциденту, правову кваліфікацію події ще не надали.

Раніше сьогодні деякі учасники залишили акцію – «віче» під Верховною Радою, щоб доставити аудіоапаратуру для заходу, яку, як вони стверджували, заблокували правоохоронці, після чого і почалася штовханина. Через деякий час конфліктна ситуація була вирішена, активісти почали переносити апаратуру.

Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради почалося «віче», скликане екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебувавали кілька сотень людей.