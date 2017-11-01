«Рух нових сил»: плануємо оскаржувати відмову ДМС у наданні Саакашвілі додаткового захисту

У партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявляють, що оскаржуватимуть у суді відмову Державної міграційної служби Саакашвілі в оформленні документів для надання йому додаткового захисту. Про це Радіо Свобода повідомили у партії.

«Ми готуємо позов. Завтра зранку ми подамо скаргу. У нас, згідно з законом, є п’ять днів для оскарження», – повідомили в партії.

Також у партії «Рух нових сил» наголосили, що 31 жовтня до Державної міграційної служби подали заяву про надання Саакашвілі додаткового захисту, а не визнання його біженцем.

Раніше сьогодні видання Еspreso.tv повідомило, що Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Також видання оприлюднило документи про відмову.

24 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Державна міграційна служба відмовила Міхеїлові Саакашвілі в статусі біженця, якого він домагався. За словами Луценка, до суду з оскарженням цього рішення Саакашвілі не звертався, і тепер відсутні «будь-які спеціальні обставини», що могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію до Грузії.

Саакашвілі у відповідь заявив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

У ДМСУ на це відповіли, що через те, що наразі Саакашвілі «ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні», це «дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно в межах чинного законодавства». У міграційній службі нагадали, що в розгляді заяви про надання так званого додаткового захисту від імені Саакашвілі відмовили у зв’язку з порушеннями при подачі цієї заяви: вона була не належної форми, до того ж принесли її до канцелярії Головного управління ДМС у Львівській області четверо невідомих, які не засвідчили свої особи, тоді як закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» вимагає, щоб такі заяви подавалися особисто або через законного представника.

Саакашвілі, який 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю, заявляв, що його представники 11 вересня подали до міграційної служби заяву про надання йому захисту.

Проти Саакашвілі порушені чотири кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.