Саакашвілі: адвокат звернувся в міграційну службу у Львові з проханням про захист

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що сьогодні його адвокат подав заяву у міграційну службу України у Львові до української держави з проханням про захист.

«Тобто я зараз легально перебуваю на українській території. Я, згідно з чинним законодавством, звернувся по захист до Української держави і держава має разом зі мною піти до суду і вирішити моє прохання про захист. Це стандартна процедура людини, яка в’їжджає в Україну, в якої склалась нестандартна ситуація», – заявив Саакашвілі у Львові під час брифінгу.

Він також стверджує, що у нього на українському кордоні з автобуса «вкрали паспорт», який він залишив, коли люди почали його «нести» через український кордон. Проте поліція спростувала цю заяву про викрадення паспорта.

Чи подана заява в міграційну службу від імені Саакашвілі його адвокатом, прес-секретар Міграційної служби України Сергій Гунько не заперечив і не підтвердив.

Зараз колишній грузинський президент, лідер партії «Рух нових сил» в Україні Міхеїл Саакашвілі разом із дружиною і 11-літнім сином перебуває у Львові, проживає родина в одному з найдорожчих готелів міста (середня ціна 4500 гривень за добу). Міхеїл Саакашвілі на запитання, коли поїде у Київ, відповів: «Я консультуюсь у Львові з політичними силами, де будуть вони, там буду я».

У Львові Міхеїл Саакашвілі консультується з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко, з керівником «Громадянської позиції Анатолієм Гриценком, з львівським міським головою і лідером «Самопомочі» Андрієм Садовим і народними депутатами від цієї політичної сили. Однак досі політики не ухвалили спільний план дій, тривають переговори. Юлія Тимошенко відмовилась Радіо Свобода озвучити всіх учасників переговорного процесу.

«Всі проєвропейські, демократичні сили почали консультації для об’єднання наших зусиль. Завтра ми зможемо повідомити про результати переговорів», – заявила Тимошенко.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.

Міхеїл Саакашвілі у липні указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.