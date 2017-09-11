Поліція спростовує заяву Саакашвілі про викрадення поліцейськими його паспорта у «Шегині»

Поліція спростовує заяву колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі про вилучення поліцейськими його паспорта на пропускному пункті «Шегині».

Як йдеться у повідомленні прес-служби поліції Львівської області, ця заява суперечить тим обставинам подій, які мали «місце при незаконному переправленні осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску «Шегині».

Раніше сьогодні Саакашвілі заявив про викрадення свого паспорта на пункті пропуску «Шегині».

«Коли люди, не питаючи мене, внесли мене на руках в Україну, я залишив паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала мій паспорт», – сказав він.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.

Міхеїл Саакашвілі у липні указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.