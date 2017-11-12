Прихильники Саакашвілі мітингують у центрі Києва

На Михайлівській площі в Києві зібралися прихильники лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, які вимагають створення Антикорупційного суду й ухвалення закону про імпічмент президента України.

Кілька сотень учасників акції тримають жовто-блакитні й червоно-чорні прапори.

Після мітингу активісти мають намір провести ходу «Марш обурених» центром Києва до наметового містечка в урядовому кварталі на вулиці Грушевського.

За оцінками поліції Києва, участь в акції беруть близько 400 людей, порядок забезпечують близько 300 правоохоронців.

«На сьогодні організатори анонсували марш від Михайлівської площі до наметового містечка біля Верховної ради України. Згідно із поданою до КМДА заявкою, участь у ньому мали взяти понад 1000 осіб… Учасники заходу розпочали мітинг на Михайлівській площі, участь у якому беруть близько 400 осіб, переважно – з інших регіонів держави. Правоохоронці супроводжуватимуть учасників до Верховної Ради України, щоб не допустити провокацій і порушень правопорядку», – йдеться в повідомленні.

Саакашвілі закликав до проведення цієї акції 7 листопада.

За його словами, якщо влада не виконає вимог, то він пропонує з 3 грудня почати процес «народного імпічменту» президента України. Що Саакашвілі мав на увазі під цими словами, він не уточнив.

Міхеїл Саакашвілі тримає групу своїх прихильників під Верховною Радою ще з 19 жовтня, коли там через два дні після початку розійшлася масова багатотисячна акція з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду й ухвалення нового закону про парламентські вибори. Мітингувальники відмовляються перенести намети, встановлені на проїзній частині вулиці Грушевського, на площу перед Верховною Радою і продовжують блокувати вулицю.

7 листопада лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, який, будучи особою без громадянства, нелегально прорвався раніше через державний кордон України, заявив, що отримав документ про легальність свого перебування в Україні. Що це за документ, Саакашвілі не уточнив.