Саакашвілі заявив, що отримав документ про легальність перебування в Україні

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, який, будучи особою без громадянства, нелегально прорвався раніше через державний кордон України, заявив, що отримав документ про легальність свого перебування в Україні.

«Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. Звичайно, я цим не задовольняюся, а добиваюся через суд права відновити моє громадянство», – написав він у фейсбуці.

Що це за документ, Саакашвілі не уточнив.

При цьому він оприлюднив фотографію сторінки невідомого документа, назва якого на знімку обрізана. Що саме має засвідчувати цей документ, так само не відомо. У тексті цей документ, виданий головним управлінням Державної міграційної служби України в Київській області ще 31 жовтня, названий «довідкою». Термін його чинності – до 1 грудня 2017 року.

У день видачі документа, 31 жовтня, головне управління ДМСУ в Київській області повідомляло, що почало процедуру прийняття і розгляду заяви Саакашвілі як особи, яка потребує додаткового захисту, а саме невидачі до Грузії в порядку екстрадиції.

При цьому вже наступного дня, 1 листопада, ДМС Київщини вирішила відмовити Саакашвілі в оформленні документів для визнання особою, яка потребує додаткового захисту.

2 листопада, як повідомив Саакашвілі, його захист оскаржив це рішення.

Також 2 листопада Вищий адміністративний суд України взяв до розгляду позов Саакашвілі про визнання незаконним указу президента України, за яким він втратив українське громадянство.

Крім того, 31 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що відкрив провадження за позовом Саакашвілі проти ГУ ДМСУ у Львівській області, яке раніше вже відмовляло йому в наданні додаткового захисту через неправильно оформлену і подану заяву. Розгляд справи призначений на 30 листопада, за день до закінчення терміну довідки.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.