Адвокати оскаржують у суді рішення ДМС про відмову Саакашвілі в наданні додаткового захисту

Захист колишнього президента Грузії, екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі подав до суду позов на рішення Державної міграційної служби, яка відмовила Саакашвілі в наданні додаткового захисту. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Саакашвілі, оприлюднивши фото позовної заяви.

«Це рішення міграційної служби є необґрунтованим і протиправним, у зв’язку з чим порушує права Саакашвілі на отримання в Україні додаткового захисту від можливої незаконної екстрадиції до Грузії за брехливими звинуваченнями, які не визнала жодна країна світу, в тому числі й Україна», – йдеться у повідомленні.

1 листопада ДМС в Київській області вирішила відмовити Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.

24 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ДМС відмовила Міхеїлові Саакашвілі в статусі біженця, якого він домагався. За словами Луценка, до суду з оскарженням цього рішення Саакашвілі не звертався, і тепер відсутні «будь-які спеціальні обставини», що могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію до Грузії.

Саакашвілі у відповідь заявив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

У ДМСУ на це відповіли, що через те, що Саакашвілі «ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні», це «дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно в межах чинного законодавства». У міграційній службі нагадали, що в розгляді заяви про надання так званого додаткового захисту від імені Саакашвілі відмовили у зв’язку з порушеннями при подачі цієї заяви: вона була не належної форми, до того ж принесли її до канцелярії Головного управління ДМС у Львівській області четверо невідомих, які не засвідчили свої особи, тоді як закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» вимагає, щоб такі заяви подавалися особисто або через законного представника.

Саакашвілі, який 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю, заявляв, що його представники 11 вересня подали до міграційної служби заяву про надання йому захисту.

Проти Саакашвілі порушені чотири кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.