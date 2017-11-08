Чи нервувати Порошенку через «народний імпічмент» від Саакашвілі?

До «народного імпічменту» закликає однодумців лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить закони про Антикорупційний суд та імпічмент президента. Із цими новими вимогами, на додаток до зміни Виборчого кодексу та зняття депутатської недоторканності, він планує пройти маршем по центру Києва 12 листопада. У чому може полягати анонсований політиком «народний імпічмент»? І чим, врешті, закінчиться протест, який він очолив: масовим Майданом чи безрезультатною поразкою?

​«Наступного тижня Верховна Рада засідає. Якщо парламент почне про закон про імпічмент говорити і за нього голосувати – супер, ми на правильному шляху. Якщо вони цього не зроблять, то я пропоную із 3 грудня почати процес «народного імпічменту». Хай народ це зробить», – заявив лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашавілі з імпровізованої трибуни під Верховною Радою.

У такий спосіб свою волю вже висловлювали народи Південної Кореї і Бразилії, й українці нічим не гірші, додав політик.

Що таке «народний імпічмент»?

Вимоги «народного імпічменту» – ідея не Міхеїла Саакашвілі, а одне з бажань протестувальників, переконує його політичний союзник, депутат Юрій Дерев’янко.

«Неприпустимо, що президент продає своїй армії бронетранспортери утричі дорожче від їхньої вартості. Коли рюкзаки продаються у шість разів дорожче нашим бійцям. Коли планшети, що у роздріб коштують одну суму, а їх купують на дві тисячі дорожче. Коли паливо продається нашій армії оточенням президента. Оце називається корупція», – каже Дерев’янко.

Як же відбуватиметься «народний імпічмент», якщо вимоги активістів проігнорують? Конкретного бачення поки немає, каже Дерев’янко.

Президент повинен невідкладно подати законопроект про Антикорупційний суд, інакше, «люди мають право у якийсь спосіб висловити точку зору», додає він: «Я не знаю, як вони точку зору висловлять, ми подумаємо, у який спосіб вони точку зору висловлять. Але те, це буде своєрідна народна оцінка таких дій президента як гаранта Конституції».

Президент Порошенко, тим часом, закликає Верховну Раду відкликати законопроект «Про антикорупційні суди» і напрацювати новий, із урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Гончаренко: потім буде «великий всенародний імпічмент гідності та реформ»

Ініціаторами цього протесту є не люди, а конкретні політики, які використовують для власних інтересів гострі для українців теми, вважає депутат від БПП Олексій Гончаренко.

І якщо Саакашвілі так вірить у гасла, які виголошує, каже Гончаренко, чому тоді у Грузії діє недоторканність депутатів, змішана виборча система і немає Антикорупційного суду?

«Я думаю, що саме тому воно захлинулось так швидко, не отримало підтримки від киян. Тому що люди завжди дуже тонко це відчувають: з якими цілями це відбувається і для чого», – каже депутат.

Надалі Саакашвілі тільки нарощуватиме градус напруги та кількість вимог, вважає він. Проте від Майдану очолюваний ним протест відрізняється тим, що люди не є його рушійною його силою. І він закінчиться дуже скоро, коли сам себе вичерпає, вважає депутат.

«Я думаю, що після «народного імпічменту» буде «всенародний імпічмент». Після «всенародного імпічменту» буде «великий всенародний імпічмент». Потім буде «великий всенародний імпічмент гідності». Потім буде «великий всенародний імпічмент гідності та реформ». Тобто кожного тижня буде підсилюватись цей «ґрунтовний» тиск на українську «барижну владу», – каже Гончаренко.

Чи може протест перерости в Майдан?

Політичну відповідальність за вимоги мітингувальників і сам процес має нести президент Петро Порошенко, який запрошував до України та надавав громадянство Міхеїлу Саакашвілі. Так вважає депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.

«Найголовніше, щоб ті, хто прийшов до влади, або ті, хто в опозиції після Майдану, не розуміли це так, що Майдан скликається раз на десять років лише для того, щоб прийти до влади. Майдан – це постійний стан українського суспільства. Це постійний контроль громадян за владою», – каже Соболєв.

Небезпека цього протесту полягає в тому, що в якийсь момент він може стати ядром, що збере маси – сотні тисяч людей, каже депутат «Опозиційного блоку» Юрій Павленко.

«Що стосується людей, які зараз там перебувають: хтось заробляє, багато кому просто немає де жити, а там зручно – все-таки, на Печерську, в Маріїнському парку. Є дійсно люди, які щиро переконані, що боряться за правду», – каже Павленко.

Чи переросте протест Саакашвілі у голос тисяч і тисяч людей, залежить ще і від того, чи підтримають його інші політичні сили, які зараз в опозиції, каже політолог Ігор Рейтерович. А єдності зараз тих, хто висловлює антипрезидентську позицію, немає, каже він.

«Сама по собі процедура так званого «народного імпічменту» – це фактично класична акція протесту. І тут ще важливо, які причини будуть покладені в основу цього протесту. Тому що з точки зору порушення чинного законодавства, я думаю, що до президента навряд можна висунути якісь вимоги: ми не маємо ніяких кримінальних справ. Час від часу виникали якісь питання, пов’язані з офшорами, але жодне з цих питань не було доведено до логічного завершення», – каже політолог.

На відміну від Саакашвілі, який чи не в кожній своїй промові згадує президента, Петро Порошенко коментує дії лідера «Руху нових сил» дуже зрідка. А тоді, коли це робить, то зводить до правових, а не політичних оцінок, як у випадку з проривом кордону. За той вересневий інцидент Саакашвілі вже сплатив 3,4 тисячі доларів штрафу.

У червні ж, в рамках візиту до Брюсселя, Порошенко коментував, мовляв, взагалі не розуміє, що Саакашвілі досі робить в Україні.

«Він був запрошений допомагати мені, але, на жаль, результати ви бачите. І він нічого не зробив з того, що було важливо», – говорив Порошенко.

Тим часом сам Саакашвілі залишати Україну не планує. Будучи особою без громадянства, він заявив, що отримав документ про легальність свого перебування в Україні.