Під стінами Верховної Ради заявили про «ультиматум» президентові

Ввечері 21 жовтня активісти, що кілька днів мітингують під стінами Верховної Ради в Києві, заявили, що оголошують «ультиматум» президентові Петру Порошенку. Відповідну заяву від імені учасників акції зробив чоловік на псевдо «Катана», який виступив на імпровізованій сцені.

За словами активіста, протягом п’яти робочих днів глава держави має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про Антикорупційний суд.

«Якщо наші вимоги не будуть втілені в реальність, ми покажемо, хто ми є і на що ми здатні», – сказав активіст, який також назвався офіцером батальйону «Донбас».

Інші активісти, які виступали на сцені, також повторили раніше озвучені вимоги про створення Антикорупційного суду, зняття депутатської недоторканності та зміну виборчого законодавства.

Депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв на сторінці у Facebook написав, що «ультиматум» президентові – це ініціатива «ветеранів війни за незалежність».

В Адміністрації президента України поки не коментували відповідних заяв.

У перший день, коли під Радою почали збиратися активісти, президент заявив, що мирні демонстрації є важливим елементом демократії, і що він з розумінням ставиться до акцій і з повагою до їхніх учасників. Учора Петро Порошенко зазначив, що організатори акцій показали, що вимоги були «лише димовою завісою, а реальний план їхніх дій – це дестабілізація ситуації».

17 жовтня біля Верховної Ради України розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За час акції через сутички постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Наразі активісти продовжують залишатися під Радою, встановивши намети, інформації про правопорушення немає. Сьогодні, за попередніми даними, активістів під парламентом налічувалось в межах двох сотень.