В Україні досі немає закону про президента та процедуру імпічменту – Дерев’янко

«Про президента України та порядок припинення його повноважень» – такий законопроект зареєстровано у Верховній Раді. У нинішньому скликанні парламенту – це вже не перше намагання ухвалити закон про імпічмент президента. Але наразі жоден із них не винесли на голосування. Чи потрібен Україні взагалі такий закон? Чи не суперечитиме його ухвалення Конституції, де є стаття 111 про імпічмент президента України? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Юрій Дерев’янко і Юрій Соловей.