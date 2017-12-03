Київ: поліція повідомила про спокійний перебіг ходи за «народний імпічмент» Порошенка

Поліція Києва повідомила, що в перебігу ходи прихильників «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі за так званий «народний імпічмент» президента України в центрі столиці ситуація спокійна і контрольована.

Публічну безпеку і правопорядок на центральних вулицях Києва забезпечують 1 тисячу 200 правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії, мовиться в повідомленні.

Поліція, яка спершу говорила про 1200 учасників акції, а потім про 1500, нині називає число у 2 з половиною тисячі учасників.

Агентства і засоби інформації переважно повідомляють про три – чотири тисячі учасників чи просто про «кілька тисяч».

У «Русі нових сил» натомість стверджують, що в ході бере участь 20 тисяч осіб.

Демонстранти з парку імені Шевченка перед Червоним корпусом Київського державного університету рушили до Хрещатика, потім через майдан Незалежності і алею Героїв Небесної Сотні піднялися на Липки до будівлі адміністрації президента і знову спустилися на Європейську площу, щоб провести там мітинг.

Демонстранти вимагають ухвалити закон про імпічмент президента, а поки такого закону немає, хотіли 3 грудня оголосити «народний імпічмент», не пояснюючи, що це означає, чинному президентові Петрові Порошенку, якого вони, за своєю термінологією, називають «баригою».

«Рух нових сил» і його лідер Міхеїл Саакашвілі не раз заявляли, що їхня мета – скинути чинну українську владу.