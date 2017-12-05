У помешканні Саакашвілі тривають слідчі дії ГПУ

У СБУ повідомили, що її співробітники надають супровідні дії співробітникам Генеральної прокуратури України, які проводять слідчі дії у помешканні екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та лідера партії «Рух нових сил» у Києві. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона не вказала в рамках якого саме провадження відбуваються слідчі дії.

У Генпрокуратурі також не надають коментарів щодо слідчих дій, лише підтверджуючи факт їх проведення.

Як передає кореспондент «Інтерфакс-Україна», прихильники Саакашвілі намагаються потрапити до його будинку в Києві, але правоохоронці нікого не пускають. Періодично біля будинку виникає штовханина і словесні перепалки.

Раніше сьогодні соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе на сторінці у Facebook повідомив, що в будинку Саакашвілі проводять обшук.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

В середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.