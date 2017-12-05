МВС: у сутичках у центрі Києва постраждали декілька людей, є затримані

У сутичках між правоохоронцями і прихильниками лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у центрі Києва постраждали декілька людей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Декілька осіб, в тому числі правоохоронці, постраждало під час зіткнень. Щойно при нас одна жінка розбила скло поліцейської машини і вона буде затримана за такі дії», – цитує сайт МВС слова речника відомства Артема Шевченка. Точного числа постраждалих він не навів.

Речник також повідомив про затримання кількох осіб через перешкоджання слідчим діям. «Я особисто був свідком затримання п’ятьох осіб…вони фактично затримані, але їхнім діям ще буде дана правова оцінка, можливо, це буде адміністративна відповідальність», – заявив Шевченко агенції «Уніан».

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Лідера «Руху нових сил» підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації й укритті їхньої злочинної діяльності, йому оголосили підозру. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика, вони почали споруджувати поруч барикади. Поліція застосовувала сльозогінний газ, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода.

Рух вулицею Грушевського, Європейською площею й Хрещатиком частково перекритий поліцією.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.