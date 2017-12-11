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11 Грудень 2017, Київ 11:52
Політика

LiveОбрання запобіжного заходу для Саакашвілі

Лідер партії «Рух нових сил» вже доправлений до Печерського районного суду

Міхеїл Саакашвілі, 5 грудня 2017 року, Київ

Коротко про головне

Печерський районний суд 11 грудня має обрати запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі. Увечері цього дня спливають 72 години, впродовж яких за законом це має бути зроблено.

Екс-президента Грузії затримали у Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні, навівши записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Сам політик назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

ОНОВИТИ
11:43

Яким буде засідання над Сааакашвілі? Розмірковує політтехнолог Сергій Гайдай:

11:41

А наразі ситуація під Печерським райсудом виглядає ось так:

11:40

Запобіжний захід Саакашвілі сьогодні має обирати, згідно з авторозподілом, суддя Лариса Цокол.

Представник «Демальянсу»​ Владислав Оленченко наводить ось такі факти з її професійної біографії:

11:31

І хоча саме судове засідання ще не розпочалось, у соцмережах лунають зауваження через атмосфери у суді та організацію допуску журналістів. Зокрема, на думку журналістки Ярослави Міщенко, «слідкувати за судовими процесами часів Януковича було комфортніше»:

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