Яким буде засідання над Сааакашвілі? Розмірковує політтехнолог Сергій Гайдай:
А наразі ситуація під Печерським райсудом виглядає ось так:
Запобіжний захід Саакашвілі сьогодні має обирати, згідно з авторозподілом, суддя Лариса Цокол.
Представник «Демальянсу» Владислав Оленченко наводить ось такі факти з її професійної біографії:
І хоча саме судове засідання ще не розпочалось, у соцмережах лунають зауваження через атмосфери у суді та організацію допуску журналістів. Зокрема, на думку журналістки Ярослави Міщенко, «слідкувати за судовими процесами часів Януковича було комфортніше»: