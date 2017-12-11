Печерський районний суд 11 грудня має обрати запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі. Увечері цього дня спливають 72 години, впродовж яких за законом це має бути зроблено.

Екс-президента Грузії затримали у Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні, навівши записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Сам політик назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.