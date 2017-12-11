Прокуратура заявляє про загрозу життю Саакашвілі з боку російських спецслужб

Прокуратура заявляє про загрозу життю й здоров’ю колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі з боку російських спецслужб.

Як заявив один із прокурорів, виступаючи у суді в Києві, який 11 грудня обирає запобіжний захід Саакашвілі, спецслужби Росії намагаються вийти на політика і його соратника Северіона Дангадзе, щоб з’ясувати деталі спілкування із українським бізнесменом Сергієм Курченком.

«Одним із варіантів дестабілізації ситуації в країні може бути ініціювання спецслужбами Росії спроби ліквідації Саакашвілі і Дангадзе», – сказав прокурор.

З цієї причини сторона обвинувачення просить про запобіжний захід для Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом двох місяців.

Адвокати Саакашвілі передали судді заяви від десяти народних депутатів про готовність взяти їхнього підзахисного на поруки.

Печерський райсуд Києва 11 грудня має обрати запобіжний захід для Саакашвілі, затриманого 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі.

Перед будівлею суду зібралися прихильники політика, охорону порядку посилено.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі його прихильника, одного з колишніх очільників поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.