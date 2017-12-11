Справа Саакашвілі: якими будуть наслідки для України?

11 грудня Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі. Увечері цього дня спливають три доби, протягом яких, згідно із законом, це має бути зроблено. Саакашвілі підозрюють у «сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності». Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі отримав від олігарха-утікача Сергія Курченка («гаманця» «сім’ї» Януковича, коли той був президентом) півмільйона доларів. Саакашвілі переконував, що не знає, хто такий Курченко, і стверджує, що оприлюднений запис нібито розмови з Курченком є підробкою. А сам Сергій Курченко заявив 11 грудня: «Саакашвілі не знаю і знати не хочу. А ось з Порошенком ми знайомі і дуже навіть добре». Якщо розглядати цю ситуацію не тільки у юридичній площині (це прерогатива суду), а у політичній, то хто буде переможцем? І чи не програє зрештою Україна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Ігор Луценко, народний депутат України («Батьківщина»); Кирило Сазонов, політичний експерт; Коба Ліклікадзе, оглядач Грузинської служби Радіо Свобода.