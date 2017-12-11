Суд відмовив захистові Саакашвілі у відводі прокурора

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі про відвід прокурора в процесі з обрання йому запобіжного заходу.

«Заяву про відвід залишити без задоволення», – заявила суддя Лариса Цокол на засіданні 11 грудня.

Печерський райсуд Києва 11 грудня має обрати запобіжний захід для Саакашвілі, затриманого 8 грудня на квартирі його прихильника, одного з колишніх очільників поліції.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі.

Перед будівлею суду зібралися прихильники політика, охорону порядку посилено.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох з половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки керівника відомства Юрія Луценка.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплених розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.