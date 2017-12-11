Захист Саакашвілі заявив відвід прокурору

Захист лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі просить суд про відвід прокурора в процесі з обрання запобіжного заходу для політика.

На засіданні Печерського райсуду Києва 11 грудня адвокат Руслан Чорнолуцький заявив, що затримання і слідчі дії у вигляді обшуку його підзахисного відбувалися з порушеннями законодавства.

Саакашвілі, виступаючи на підтримку клопотання про відвід прокурора, заявив, що прокурор обдурив його в день затримання. За словами екс-голови Одеської ОДА, коли він перебував на даху будинку, де живе, до нього підійшов прокурор і сказав, що генпрокурор Юрій Луценко хоче просто поспілкуватися, і що затримувати Саакашвілі нібито не будуть.

«Він давав слово честі, що мене не будуть затримувати», – сказав Саакашвілі.

Водночас сторона державного обвинувачення запевнила, що всі слідчі дії були проведені з дотриманням законодавства і ніякої упередженості слідства не було.

Вислухавши учасників процесу, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявленим клопотанням.

Печерський райсуд Києва 11 грудня має обрати запобіжний захід для Саакашвілі, затриманого 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі.

Перед будівлею суду зібралися прихильники політика, охорону порядку посилено.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.