Суд почав обирати запобіжний захід Міхеїлові Саакашвілі (трансляція)

Печерський районний суд Києва 11 грудня почав засідання, на якому обиратиме запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської облдержадміністрації, колишньому президентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

Перед будівлею суду зібралися прихильники Саакашвілі, охорону порядку посилено.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.