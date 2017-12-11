Міхеїл Саакашвілі доправлений до суду, де обиратимуть запобіжний захід

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі зранку 11 грудня доправлений до Печерського районного суду. Про це повідомляє Facebook-сторінка політика.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі. Даних про час проведення засідання немає, писав у неділю ввечері на своїй Facebook-сторінці соратник політика Давід Сакварелідзе.

У Києві в неділю відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.