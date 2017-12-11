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11 Грудень 2017, Київ 10:22
Новини | Політика

Міхеїл Саакашвілі доправлений до суду, де обиратимуть запобіжний захід

Міхеїл Саакашвілі

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі зранку 11 грудня доправлений до Печерського районного суду. Про це повідомляє Facebook-сторінка політика.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід Саакашвілі. Даних про час проведення засідання немає, писав у неділю ввечері на своїй Facebook-сторінці соратник політика Давід Сакварелідзе.

У Києві в неділю відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

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