Сакварелідзе: досі не відомо, коли відбудеться суд щодо запобіжного заходу Саакашвілі

Даних про час проведення засідання щодо визначення запобіжного заходу колишньому очільникові Одеської обласної адміністрації та екс-президентові Грузії Міхеїлові Саакашвілі наразі немає, написав у неділю ввечері на своїй Facebook-сторінці соратник політика Давід Сакварелідзе.

«Завтра о 22:00 спливає термін утримання Міхеїла Саакашвілі в СІЗО. До того часу повинен відбутися суд, де йому оберуть запобіжний захід. Поки що ніякої інформації про судове засідання ми не отримали. Мабуть, готують сюрприз: повідомлять години за 3 до початку», – зазначив він.

Цього ж дня раніше Києва відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри.

Окрім того, частина учасників маршу прийшли від ізолятора тимчасового тримання СБУ, де утримується лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, під будівлю Генпрокуратури на вулиці Різницькій.

Учасники «Маршу за імпічмент» вимагали звільнити лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та закликаючи президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.