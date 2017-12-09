Саакашвілі передали в СІЗО особисті речі, ліки, книжки – адвокат

Затриманому в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України лідерові «Руху нових сил» Міхеїлові Саакашвілі передали особисті речі, ліки, книжки і зошити для роботи, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

За його словами, персонал ізолятора поводився «доволі нормально», всі речі прийняли і «оформили згідно з процедурою».

Як сказав адвокат, за словами працівників ізолятора, Саакашвілі почувається більш-менш нормально і продовжує оголошене ним безстрокове голодування.

«Ми спілкувалися з лікарем, який підтвердив, що Саакашвілі не має наміру припиняти голодування, п’є воду», – розповів Чорнолуцький.

Народний депутат Юрій Дерев’янко (позафракційний), який разом із адвокатом передавав речі, сказав, що зошити потрібні затриманому, щоб писати «інструкції» своїм соратникам, закликаючи їх до «мирних маршів», а також «політичні заяви для народу України і світової спільноти».

Раніше Руслан Чорнолуцький висловлював побоювання, що необхідні Міхеїлові Саакашвілі, який застудився, а також оголосив голодування, ліки і гігієнічні потреби може не вдатися передати до понеділка, 11 грудня, через порядок роботи ізолятора СБУ, який не припускає відвідин затриманих на вихідні.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного зі своїх прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.