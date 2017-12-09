Дату засідання щодо запобіжного заходу Саакашвілі визначить суд, отримавши матеріали від прокурорів – ГПУ

Після затримання колишнього президента Грузії та екс-глави Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі прокурори розпочали підготовку матеріалів до суду, який після отримання цих матеріалів і визначить дату засідання з обрання запобіжного заходу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Після підготовки усіх необхідних матеріалів прокурорами їх буде передано в суд, який визначить час і дату засідання для обрання запобіжного заходу», – повідомив Лисенко.

Він підтвердив слова колеги, речниці генпрокурора Лариси Сарган, що сторона обвинувачення проситиме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Лисенко додав, що Саакашвілі інкримінують статтю про сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Раніше адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що запобіжий захід буде обрано «протягом декількох днів».

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Він оголосив безстрокового голодування в ізоляторі тимчасового тримання, де зараз перебуває.