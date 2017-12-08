Саакашвілі затриманий у Києві та доправлений у СІЗО

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. Це Радіо Свобода підтвердили депутат Верховної Ради, екс-радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, а також політичні соратники Саакашвілі.

«Затримали Міхеїла! Везуть до СБУ на Аскольдів провулок!» – написав у Facebook діяч партії Саакашвілі Давит Сакварелідзе.

«Згідно постанови про розшук, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Саакашвілі на вулиці Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Удень 8 грудня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що силовики не затримують колишнього голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі через «низку юридичних процедур». Він не уточнив, які саме юридичні процедури має на увазі, а на запитання, коли затримають Саакашвілі, відповів: «Всьому свій час».

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокуратура оприлюднила записи щодо цього.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.