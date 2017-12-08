Під час затримання Саакашвілі ніхто зі сторонніх громадян не постраждав – поліція

Під час затримання колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі «ніхто зі сторонніх громадян» не постраждав, повідомили в прес-службі Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що затримання проводилося в Солом’янському районі Києва.

«Співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили», – додали правоохоронці.

Народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Twitter заявив, що Саакашвілі перебував в одній із київських квартир.

«Тепер суд протягом 72 годин визначить міру запобіжного заходу для Саакашвілі на період слідства», – написав Геращенко.

Саакашвілі затриманий увечері 8 грудня. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишнього президента Грузії помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Активісти з табору протестувальників рушили до будівлі, де можуть утримувати Саакашвілі.

Удень 8 грудня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що силовики не затримують Саакашвілі через «низку юридичних процедур». Він не уточнив, які саме юридичні процедури має на увазі, а на запитання, коли затримають Саакашвілі, відповів: «Всьому свій час».

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.