Князєв про затримання Саакашвілі: всьому свій час

Національна поліція України не затримує колишнього голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі через «низку юридичних процедур». Так на запитання, чому не затримують оголошеного в розшук Саакашвілі, 8 грудня відповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

Він не уточнив, які саме юридичні процедури має на увазі, а на запитання, коли затримають Саакашвілі, відповів: «Всьому свій час».

«Основне завдання, яке я ставлю співробітникам Нацполіції, – будь-які дії поліцейських мають бути врівноваженими, й не повинна проливатися кров громадян», – сказав голова поліції.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.