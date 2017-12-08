Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
08 Грудень 2017, Київ 14:45
Новини | Події

Порошенко: слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі Саакашвілі

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

«Загалом, якщо ми оцінюємо ситуацію з Саакашвілі, – вона не варта міжнародної уваги...», – сказав він на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грибаускайте у Вільнюсі.

За словами Порошенка, якщо є факти порушення законів, наприклад незаконний перетин кордону, отримання фінансування з країни-агресора, щоб підривати соціальний спокій в державі, то за це також є відповідальність.

«Щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я припускаю, хоч слідство і є незалежним, що слідство може звернутися для додаткової експертизи, зокрема до міжнародних організацій», – сказав Порошенко.

Він вважає, що міжнародні експертизи підвищать довіру до документів слідства.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG