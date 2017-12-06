У пошуках Саакашвілі: як силовики шукають того, хто весь час під Радою?

Лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі не з’явився вранці на виклик силовиків. Правоохоронці увірвались до наметового містечка, що стоїть на його підтримку, і шукали там екс-очільника Одещини. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Саакашвілі все одно затримають. Його оголосили в розшук за підозрою у сприянні злочинним угрупованням. Тим часом ГПУ має претензії не лише до нього, але й до восьми депутатів, які йому буцімто допомагали.

Ранок у наметовому містечку прихильників Міхеїла Саакашвілі почався із сутички з правоохоронцями. Близько 6-ї години, розповідають очевидці, кілька десятків силовиків увійшли на територію. Це поліція розшукувала Саакашвілі на доручення ГПУ та СБУ. Лідера «Руху нових сил» правоохоронці не знайшли, проте натрапили на протестувальників.

Подальші події сторони конфлікту трактують по-різному. Активісти розповідали Радіо Свобода, що поліція вдиралась у намети, била сонних людей і погрожувала їм. Постраждали, за різними даними протестувальників, близько 10 осіб.

«Ота колона, яка дійшла до нас – ну принаймні 50 осіб. А збоку забігла група, яка прорвала нашу загорожу. Але їх відігнали. Разом із іншими вони втекли у бік Дніпра», – сказав Анатолій, один із протестувальників, який ночував крайню ніч у наметі.

Поліція ж заявляє, що активісти почали опиратись розшуковим роботам і провокувати правоохоронців. Тому довелось, мовляв, застосувати силу. Постраждали 11 правоохоронців та 2 цивільних, заявили силовики.

«Сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі – ред.) затримати і доправити до слідчого. Але він із групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю «Київ». Виламали двері, викинули звідти працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там зволіли відпочивати», – коментував події генпрокурор Юрій Луценко.

Я готовий прийняти слідчих у таборі – Саакашвілі

Власне, лідер «Руху нових сил» назвав конфлікт «провокацією» та «атакою». Він не з’явився на допит до ГПУ, запланований на 9-ту ранку. Натомість Саакашвілі дав прес-конференцію зі сцени наметового містечка. Поряд із ним була дружина, адвокати, постраждалі мітингувальники і його політичний союзник Юрій Дерев’янко.

«Я не буду з’являтись на допит до лжепрокурора. Він двієчник, неграмотний, незаконний. Я не вважаю його генеральним прокурором України. Я готовий прийняти їхніх слідчих у таборі. Але всі їхні спроби від самого початку від скасування реєстрації моєї партії, потім позбавлення мене громадянства, потім наклеп стосовно вчорашнього. Їм не соромно?», – сказав лідер «Руху нових сил».

Саакашвілі також закликав киян приходити до наметового містечка, приносити чай і їжу, тому що протестувальники – небагаті люди, тому потребують підтримки.

«І у мене теж немає грошей», – додав Саакашвілі.

Журналістів цікавило, що Саакашвілі думає про плівки Курченка, звинувачення в отриманні грошей на протести та вартість оренди його квартири на Майдані. Проте лідер протесту не вдавався в деталі і наголошував, що всі обвинувачення на його адресу сфальшовані.

Адвокат Руслан Чорнолуцький додав, що станом на ранок Саакашвілі не вручали повідомлення про підозру. Генеральна прокуратура ж повідомляє, що надіслала підозру за його адресою.

Саакашвілі буде затриманий – Луценко

Зрештою, Саакашвілі буде затриманий. Про це заявив у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко, який разом із головою СБУ Василем Грицаком прийшов поспілкуватись із депутатами.

За його словами, 12 працівників СБУ, які везли лідера «Руху нових сил» у вівторок на допит, цілком могли відкрити вогонь на ураження, коли той опирався і, зрештою, утік. Проте це було би не в інтересах України, сказав Луценко.

Саакашвілі зараз не переховується – його легко знайти у наметовому містечку під Верховної Радою. Тож що робитиме ГПУ, якщо він і далі ігноруватиме виклики? Про це запитав Луценка позафракційний депутат Борислав Береза.

Робота силовиків зараз «можливо, непоказна, але ефективна», каже генпрокурор. МВС та СБУ і далі докладатимуть усіх зусиль, щоб затримати Саакашвілі, проте «ситуація має бути максимально м’якою щодо інших громадян», сказав він. Іншими словами, при затриманні не мали би постраждати інші люди.

«Найкраще, що він може зробити – прийти сьогодні на Володимирську для дачі показів свідчень. Скільки ниточці не витись, вона приведе до слідчого», – резюмував Луценко.

«Список Луценка»: чи загрожує щось 8 депутатам, які буцімто допомагали Саакашвілі?

Генпрокуратура має претензії не лише до Саакашвілі, а й до восьми депутатів. Ті, за словами Луценка, перешкоджали роботі правоохоронців і сприяли тому, щоб лідер «Руху нових сил» утік після затримання. Йдеться про Світлану Заліщук, Сергія Лещенка, Юрія Дерев’янка, Ігоря Луценка, Віктора Чумака, Олега Петренка, Юрія Левченка.

У БПП відреагували: члени фракції Заліщук, Лещенко та Найєм мають після цього скласти мандати. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко.

«Депутати мають ухвалити своє політичне рішення. Якщо це так і вони робили це свідомо, мають скласти мандати. Тому що люди, які їх обирали, не довіряли їм підривати суверенітет України. Якщо вони цього не зроблять, буде політична реакція фракції», – сказала Луценко.

Радіо Свобода розпитало депутатів, які потрапили до умовного «списку Луценка», чи згодні вони з такими звинуваченнями.

Сергій Лещенко прокоментував, що Луценко піариться таки неправдивими заявами. Депутат каже: він просто не міг допомагати Саакашвілі уникнути затримання, адже приїхав на вулицю Костьольну через годину після того – лише о 10:30.

«Я за день до того був у Запоріжжі. Я міг допомагати чи заважати Саакашвілі, лише їдучи в потязі. До генпрокурора Луценка такий заклик: нехай швиденько вносить підозру в парламент, знімає недоторканність, і підемо в суд. Нехай цю ганьбу його, це позорище побачить увесь світ – хто, де був, і кому допомагав», – сказав Лещенко.

За словами Лещенка, він зовсім не боїться, що його виключать із фракції, а навіть дуже підтримає таке рішення БПП. Каже: не хоче нічого мати спільного «з баригами і корупціонерами». А сам не виходить із фракції, тому що в такому разі його мають право позбавити мандату.

Світлана Заліщук також назвала «брехнею» звинувачення в тому, що допомагала Саакашвілі. Каже: приїхала вже тоді, коли його затримали і тримали в машині. І лише знімала відео того, що відбувалось поблизу «Українського дому».

«Якщо ви знайде хоча б один-єдиний відеофакт, аудіофакт, де я би перешкоджала поліції, я прошу опублікувати його. Я закликаю СБУ, поліцію, ГПУ викласти факти мого перешкоджання», – сказала Заліщук.

Генпрокурору варто вивчити Кримінальний кодекс і «не розкидатись такими словами», сказав Мустафа Найєм.

«Якщо він буде продовжувати, він дочекається позову в суд за те, що він не має освіти. Але якщо будуть намагання допитати мене, я готовий прийти і дати свідчення», – сказав Найєм.

Ігор Луценко говорить, що «пальцем не поворухнув», щоб звільнити Саакашвілі, хоч і підтримує деякі його погляди. А відповідно сумнівається, що можна взагалі довіряти обвинуваченням Луценка щодо лідера «Руху нових сил», каже він.

Не спростовує, що допомагав Міхеїлу Саакашвілі хіба-що його політичний союзник Юрій Дерев’янко. Президент Петро Порошенко, говорить депутат, змовився з олігархом-утікачем Сергієм Курченком. І все для того, щоби підставити лідера «Руху нових сил», каже Дерев’янко, політично переслідувати через його боротьбу з корупцією.

Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що його шокували події, пов’язані із невдалим затриманням правоохоронцями лідера «Руху нових сил», екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

«Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за професійну роботу щодо захисту національних інтересів і державності», – заявив Порошенко під час урочистостей із нагоди Дня ЗСУ 6 грудня у Львівській області.

Водночас, за його словами, президент і уряд поважають право людей на мирний протест.

«Що радує, так це те, що український народ профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше, ніж правоохоронці, тому проігнорував той табір біля Верховної Ради. Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу. Ми даємо подібним спробам відсіч, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства», – додав Порошенко.

Міхеїла Саакашвілі оголошено в розшук. Його підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності.