У Грузії на Саакашвілі очікують фанатичні прихильники та люті противники, а також кримінальні справи

Георгій Кобаладзе

У Грузії прихильники і противники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі готуються до його можливої екстрадиції. Опозиція анонсує масові акції протесту, якщо він все ж таки опиниться у тбіліській в’язниці. Найближчими днями міський суд Тбілісі винесе вердикт за першою з чотирьох кримінальних справ, порушених проти екс-президента. Але незрозуміло, чи зацікавлена нинішня влада Грузії в екстрадиції Саакашвілі, бо його поява на батьківщині в будь-якій ролі може спровокувати політичну напруженість і навіть протистояння в країні, яка має досвід громадянської війни.

Пізно ввечері у вівторок колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, вже звільнений своїми прихильниками з машини, на якій його повинні були відвезти до київського суду, дав інтерв'ю грузинській опозиційній телекомпанії «Руставі-2». Пряме включення було організоване з намету, який стоїть неподалік мітингу, що відбувається там само.

Екс-президент заявив, що почуває себе як легендарний фокусник Гаррі Гудіні, бо той «умів вивільняти руки з наручників». Лідер партії «Рух нових сил» назвав всі звинувачення проти себе «ідіотськими» і попередив, що наручники (їх він протягом усього інтерв'ю тримав в руках) «скоро одягнуть на Петра Порошенка», причому зроблять це ті самі співробітники СБУ, які прийшли вранці 5 грудня його заарештовувати.

Саакашвілі стверджував, що представники правоохоронних органів України нібито шепотіли йому на вухо лайки на адресу президента Порошенка. Екс-президент упевнений: всі звинувачення проти нього українська влада висунула лише з метою дискредитації, а насправді ніхто судити його в Україні не має наміру, бо всі «сфабриковані і липові докази» розваляться на першому ж судовому засіданні. Тому Міхеїл Саакашвілі вважає найімовірнішим варіантом свою екстрадицію до Тбілісі відразу після повторного арешту, якого він, судячи з усього, не виключає.

«Україна для мене важлива, але моє серце – з Грузією», – багатозначно підсумував екс-президент, закликавши вже своїх грузинських прихильників діяти активно для остаточної перемоги.

Мітинг біля пам’ятника

У середу 6 грудня в центрі Тбілісі, біля пам’ятника середньовічному поетові Шота Руставелі, заплановано мітинг, а потім ходу прихильників Міхеїла Саакашвілі. Таке рішення ухвалене на засіданні його партії «Єдиний національний рух» («ЄНР»). Голова політради Ніка Мелія заявив на надзвичайному брифінгу, що грузини повинні вийти на мітинг, щоб «продемонструвати свою рішучість протистояти олігархам України і Грузії».

Опозиціонер переконаний: останні рішення української влади – результат «змови» керівників України і Грузії. Головною дійовою особою з грузинського боку опозиція вважає засновника владної коаліції «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі.

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода член політради «ЄНР» Нуґзар Циклаурі сказав, що вважає найімовірнішим варіантом розвитку подій екстрадицію Міхеїла Саакашвілі до Грузії. Хоча не виключає й інших варіантів: тюремного ув’язнення в Україні або вислання до третьої країни.

«Незалежно від того, чи буде він екстрадований, чи ні, наша партія починає масштабні акції на захист Міхеїла Саакашвілі», – заявив Нуґзар Циклаурі, попередивши, що «ЄНР» «буде діяти згідно з обстановкою» в разі, якщо засновник і незмінний керівник партії опиниться в грузинській в’язниці.

Нуґзар Циклаурі не зміг відповісти на питання Радіо Свобода, чи спробують соратники екс-президента відразу звільнити Міхеїла Саакашвілі, як це сталося в Києві.

«Це пов’язано з суто логістичними проблемами: ми ж не знаємо, куди Мішу відвезуть з аеропорту і до якої в’язниці посадять», – поскаржився співрозмовник.

Однак Циклаурі переконаний: до якої б установи пенітенціарної системи країни не поселили третього президента, «у цій в’язниці почнуться багатотисячні перманентні мітинги протесту».

Протест проти його тюремного ув’язнення буде дуже гострим

«Міхеїл Саакашвілі – творець нової грузинської держави. Тому протест проти його тюремного ув’язнення буде дуже гострим», – попередив член політради опозиційної партії.

Хто і чому боїться Саакашвілі?

А ось лідери владної партії «Грузинська мрія» весь цей час демонструють олімпійський спокій. Вони вважають цілком природною і очікуваною екстрадицію Міхеїла Саакашвілі, бо, на їхню думку, колишній президент повинен відповісти за всі злочини, вчинені в Грузії.

Депутат від «Грузинської мрії», режисер Нукрі Кантарія назвав «ганебною» поведінку Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, режисера і політика зачепило те, що третій президент Грузії «бігає дахами». А за словами депутата Екатеріне Беселії, питання екстрадиції Міхеїла Саакашвілі «належить до компетенції прокуратур двох країн і не стосується політики».

Прем’єр-міністр Ґіорґі Квірікашвілі, який має, згідно з конституцією Грузії, всю повноту влади в країні, увесь цей час мовчить. Але, судячи з багатьох ознак, йому не вигідна екстрадиція Міхеїла Саакашвілі, бо це може призвести до дестабілізації: у екс-президента в Грузії є не тільки фанатичні прихильники, але й не менш фанатичні противники. А як, у випадку екстрадиції колишнього голови держави, будуть розвиватися події в країні, яка має досвід громадянської війни, передбачити складно.

Під час нещодавньої телефонної розмови з російським пранкерами колишній очільник МВС Ґіорґі Мгебрішвілі, прийнявши співрозмовника за свого українського колегу Арсена Авакова, стверджував, що прем’єр Квірікашвілі просить українське керівництво не екстрадувати колишнього президента на батьківщину, бо «у нас зараз все спокійно, а поява в Грузії цього авантюриста може дестабілізувати обстановку».

Керівник коаліції неурядових організацій «Європейська Грузія» Кета Ґабіані переконана: арешт Міхеїла Саакашвілі – замовлення не грузинської влади, а Москви і особисто Володимира Путіна.

Усі накази виходять з Москви. Українська та грузинська влада їх лише виконує. Ця дія не тільки проти Міхеїла Саакашвілі, але проти всього вільного світу. Саакашвілі штовхає народи до кращого життя, щоб їх не обкрадали

«Усі накази виходять з Москви. Українська та грузинська влада їх лише виконує. Ця дія не тільки проти Міхеїла Саакашвілі, але проти всього вільного світу. Саакашвілі штовхає народи до кращого життя, щоб їх не обкрадали», – вважає вона.

Після того, як Порошенко пропустив його через кордон, рейтинг Саакашвілі в Грузії зріс, але незабаром знову впав майже до нуля

На думку колишнього начальника канцелярії Петра Мамрадзе, який особисто добре знає Міхеїла Саакашвілі, в разі екстрадиції колишнього президента ніякої дестабілізації не буде, але тільки якщо влада країни діятиме «правильно і адекватно».

«Після того, як Порошенко зіграв роль «корисного ідіота» і пропустив його через [польсько-український] кордон, рейтинг Саакашвілі в Грузії зріс, – зауважив Мамрадзе, – але лише на деякий час, а незабаром знову впав майже до нуля».

Чотири рази підозрюваний

На батьківщині Міхеїла Саакашвілі звинувачують відразу за кількома статтями кримінального кодексу: «злісне використання службових повноважень», «перевищення службових повноважень» і «розтрата державних коштів».

Найближчими днями Тбіліський міський суд винесе вердикт за першою з кримінальних справ – за створення привілейованих умов у в’язниці і подальше помилування високопоставлених поліцейських, засуджених за викрадення і смерть молодого тбіліського банкіра Сандро Ґірґвліані.

Окрім того, Саакашвілі звинувачують у розтраті державних коштів на дорогі подарунки наближеним, ін’єкції ботоксу і навчання сина за держрахунок в американському виші.

Прокуратура звинувачує колишнього президента ще й в жорстокому розгоні мітингу опозиції 7 листопада 2007 року і, нарешті, в організації побиття спецназом МВС депутата і бізнесмена Валері Ґелашвілі, який грубо образив в одному з газетних інтерв’ю його дружину – тодішню першу леді країни Сандру Рулофс.

З урахуванням законодавчої норми про «поглинання термінів ув’язнення», колишньому президентові у Грузії загрожує до одинадцяти років позбавлення волі.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода